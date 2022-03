Maurizio Lastrico ha un rammarico: il padre è morto tre giorni dopo il su debutto

Maurizio Lastrico seguirà il ritorno di Don Matteo con i suoi colleghi, una serata organizzata per rivedersi sul piccolo schermo e prendersi anche in giro ricordando quello che hanno fatto sul set girando l’ultima stagione. A Oggi è un altro giorno Maurizio Lastrico chiude la sua intervista parlando della mamma e del papà. Mamma Renata è sempre con lui, l’ha sempre sostenuto. “Detta Renna è una fan esagerata come tutte le mamme, sembra sempre che io faccia il premio Oscar qualunque cosa faccia” Maurizio si emoziona guardando le foto con la sua mamma, poi c’è l’emozione che arriva per il papà, lui non c’è più, è andato via troppo presto. A Serena Bortone ricorda che il padre è morto tre giorni dopo il suo debutto a Zelig. Mentre la mamma sta continuando a seguire i suoi successi, il padre non ha fatto in tempo, ha visto solo l’inizio ed è il suo grande rammarico perché anche a lui deve la sua carriera, da papà Bruno ha preso la sua vena comica.

Il rammarico di Maurizio Lastrico, il papà è morto troppo presto

“Ho debuttato tre giorni prima della sua morte e un po’ mi dispiace perché la comicità sua l’ho tanto rubata, era un grande goliarda e mi avrebbe fatto piacere che avesse visto parte di questo percorso perché mi avrebbe consigliato e credo che gli sarebbero molto piaciute alcune uscite che ho fatto. Il pezzo di Sanremo veramente è un peccato perché si sarebbe divertito e sarebbe stato molto molto orgoglioso, però speriamo che ci siano quello cose per cui forse qualcosa ha visto”.

L’assenza di suo padre è forte, così come il dispiacere di non avergli regalato la gioia, l’orgoglio di vedere il figlio in fiction importanti, su un palco importante come quello di Sanremo, applaudito da tutti come autore e come interprete, anche oggi che è il suo compleanno. Auguri a Maurizio Lastrico che oggi compie 43 anni.