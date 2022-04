Veronica Peparini e Anna Pettinelli confidano i problemi di cuore: “Non va bene”

Questa volta a Verissimo tocca a Veronica Peparini e Anna Pettinelli che dal serale di Amici raccontano non solo degli alunni. Non manca la domanda sull’amore perché per entrambe non va benissimo, anche se sembra che i problemi veri di cuore li abbia la Pettinelli. Viste le ultime confessioni di Andreas Muller pensavamo che fosse l’insegnante di danza a soffrire di più ma Anna Pettinelli ha sorpreso tutti. La sua storia con Stefano Macchi non va per niente bene o meglio come dice lei “non va”. Si sono lasciati, è finita quella che sembrava la sua storia d’amore più bella? “Mi devi invitare di nuovo perché è una storia molto lunga… non va per niente in realtà”. Per Anna Pettinelli non è il momento di parlarne ma lo farà magari in un’altra intervista, ha molto da spiegare.

Andreas Muller va in America

E’ un momento complicato per Veronica e Andreas ma la Peparini spera che lo supereranno insieme. Non nasconde nulla anche perché il suo compagno ha già raccontato tutto. “Andreas non sta vivendo un momento facile. E’ un momento difficile a livello umano, credo che tutte le persone abbiano alti e bassi. Lui ha voluto condividere tutto ed è giusto ma ci sono anche tanti momenti belli”. Per il ballerino il problema al ginocchio, l’attesa per l’operazione e le insoddisfazioni, tutto questo ovviamente si ripercuote anche nelle altre cose della vita e con le persone che ha accanto. “Ma è giusto così altrimenti sarebbe finto, non si può vivere bene ci sono dei problemi. L’amore è anche questo e noi cerchiamo di supportarci a vicenda e di superare i momenti difficili insieme, speriamo di farcela”.

L’amore non è certo finito per loro due ma il malessere di Andreas Muller ovviamente non rende la coppia felice in questo momento. Veronica però racconta anche che il suo compagno sta per partire per l’America. Starà via dieci giorni, quindi adesso è contento, è un momento felice, se arriveranno altri momenti brutti li affronteranno.