L’emozione di Roberta Bruzzone per il padre: “E’ la prima volta che mi dice che mi vuole bene”

Per Roberta Bruzzone a Oggi è un altro giorno c’è la sorpresa della madre e del padre. Emozionata ascolta prima la mamma che ricorda Roberta sempre furba, intelligente e vivace. “Eri sempre intraprendente, capivi tutto a volo e volevi sempre sapere la verità. Come adesso che tutti ti ammirano. In bocca al lupo per tutto, per la tua carriera e la tua musica che state facendo, che è bellissima e vedrai che farete un figurone. Ti voglio bene, Roby”. Roberta Bruzzone è già emozionata ma quando vedo che c’è anche un video del papà resta di stucco, trattiene le lacrime e ascolta le parole che non aveva mai sentito prima.

Un periodo difficile per il papà di Roberta Bruzzone

“Un abbraccio forte anche da me che ti voglio bene” ed è il papà che le dice che la segue sempre. “Mi hai dato una bordata terrificante, non me lo aspettavo” commenta subito l’ospite di Serena Bortone. Ha gli occhi lucidi e capisce subito che il gancio è stato suo marito, poi racconta che per il papà non è un bel periodo, adesso sta meglio ma è appena uscito da un problema di salute importante per cui gli hanno dovuto amputare parte della gamba.

Lei ha cercato di aiutarlo in tutti i modi, si sentivano tutti i giorni e ha cercato di supportarlo perché sa che suo padre è come lei e loro due non hanno un carattere facile da gestire. “Anche quando non mangia e in questo mio padre è identico a me, siamo complessi, ne è uscito da poco…”.

“Credo che lui mi abbia insegnato tanto, come tenere testa alle situazioni peggiori. Con lui è stato un duello continuo, è stato il mio alter ego, siamo entrati spesso in contrasto però è quello che ti aiuta a capire chi sei e quanto ci tieni a una cosa. Non era un padre permissivo ma un padre che mi ha insegnato a stare al mondo. Queste cose gliele sto dicendo solo adesso perché del resto è la prima volta che lui mi dice ‘ti voglio bene’ quindi siamo 1 a 1, lui non è molto espansivo”.