Ascolti tv, è boom per i saluti a Terence Hill: don Matteo 13 vola. BIG FLOP per Big Show

Ultima attesissima puntata di Don Matteo 13 in compagnia di Terence Hill: come sarà andata la puntata dell’addio? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel relativi agli ascolti del 21 aprile 2022: la quinta puntata della serie è stata vista da una media di 6.1 milioni e 28,8% di share. La fiction di Rai 1 recupera più di un milione di spettatori rispetto alla puntata della passata settimana, tutti curiosi di vedere quale sarebbe stato il gran finale.

Il pubblico si è congedato quindi da Terence Hill che teoricamente ieri, ha fatto la sua ultima “scena” nella fiction. La sensazione di molti spettatori è però un’altra: che sia optato per un finale aperto che possa far tornare in un qualsiasi momento l’attore nei panni del sacerdote più amato della tv. Un congedo parecchio bizzarro quello di Terence Hill dalla canonica di Spoleto. Una sorta di fuga clandestina senza nessun saluto alle persone a lui care. Proprio per questo motivo il pubblico spera che nella prossima stagione della serie, se mai ci sarà, alcune puntate vedano comunque Terence Hill protagonista. L’attore ha già spiegato che è disposto a lavorare in Italia per tempi brevi per cui chissà, magari un paio di puntate speciali, potrebbero esserci anche in una eventuale 14esima stagione della fiction. Staremo a vedere!

Parlando invece della scelta di Mediaset di spostare BIG SHOW al giovedì sera e di mettere l’Isola al venerdì, possiamo dire che a prescindere dagli ascolti del programma di Enrico Papi, è stata comunque più che giusta. Se proprio si deve fare questo raddoppio settimanale, il venerdì è il giorno giusto per il reality di Canale 5. Purtroppo il programma di Enrico Papi non va oltre il 10% dimostrandosi per quello che è: un grande flop.

Gli ascolti del 21 aprile 2022: ecco i dati auditel di ieri

La quarta puntata di Don Matteo 13 è stata vista da 6.1 milioni e 28,8% di share. L’addio a Terence Hill fa brillare e volare Rai 1 che riconquista quasi il 30% di share con una fiction. Un ottimo risultato. Grande curiosità di vedere come andrà la prossima settimana.

Il risultato di Enrico Papi su Canale 5 non può essere etichettato come un grande flop. Senza se e senza ma, con una media di 1.728.000 spettatori con il 10,4% di share, è davvero una disfatta per BIG show.

Su Rai2 Maschi contro Femmine fa 889.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Taken – La Vendetta ha intrattenuto 1.462.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Frontiere Speciale ha raccolto davanti al video 469.000 spettatori pari ad uno share del 2.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 952.000 spettatori con uno share del 5.8%. Nella sfida tra talk, questa settimana Rete 4 ha la meglio su La7. Su Tv8 Cani Sciolti segna 299.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove A Casa con i Suoi ha raccolto 237.000 spettatori con l’1.1%.