Leonardo Pieraccioni finalmente innamorato dopo 10 anni, presenta la bellissima fidanzata

Leonardo Pieraccioni presenta la sua fidanzata, finalmente dopo 10 anni è tornato l’amore. Questa volta non scherza o almeno ci prova. “Dopo tanto tempo, dopo dieci anni ho questa ragazza che ci è cascata, finalmente qualcuna ci è cascata ma non glielo diciamo” ma la realtà è che Pieraccioni questa volta è innamorato di nuovo, davvero. E’ a Verissimo che presenta la sua Teresa ma è un volto che avevamo già visto, è una storia d’amore che dura già da un po’ di tempo. Dopo Laura Torrisi, mamma della bellissima Martina che oggi ha 11 anni, Leonardo Pieraccioni ha vissuto altri amori ma niente di così importante come quello che vive con Teresa. E’ sempre stata sua figlia l’amore della sua vita e molti non hanno mai smesso di sperare che lui e la Torrisi potessero tornare insieme. Sono una coppia speciale anche da separati perché continuano ad essere molto legati e non solo per amore della figlia. Continuano a vivere vicinissimi soprattutto per permettere alla figlia di vivere ancora e sempre la famiglia anche se mamma e papà si sono lasciati.

Leonardo Pieraccioni fortunato tra le sue donne

Confessa di essere molto fortunato perché non solo Teresa e sua figlia Martina sono molto simpatiche e lo assecondano nelle sue divertenti follie ma anche le ex fidanzate hanno tutte avuto la stessa cosa in comune. Silvia Toffanin a Verissimo mostra la foto della sua fidanzata, è davvero bellissima: “Io la chiamava occhioni” cerca di fare ridere sempre Pieraccioni ma è innamorato e non lo nasconde.

“Sono stato fortunato sia con mia figlia che con la mia fidanzata ma anche con le altre che ci sono state prima” ma oggi è anche felice per il successo del suo nuovo film, al cinema “Il sesso degli angeli”.