Mediaset non rinnova il contratto di Barbara d’Urso? La bomba lanciata da Dagospia

E’ Giuseppe Candela in un articolo di Dagospia a lanciare la bomba ( che forse poi tanto bomba non è). Qualche settimana fa Barbara d’Urso, ospite di Tvtalk, aveva proprio parlato del suo contratto a Mediaset, in scadenza a dicembre 2022. Oggi il giornalista, sgancia una indiscrezione che, se fosse confermata, segnerebbe una vera e propria fine di un’era per Canale 5, per Mediaset e per la stessa Barbara d’Urso. Pare infatti che l’azienda, non abbia nessuna intenzione di rinnovare il contratto della conduttrice volto di Pomeriggio 5 e de La pupa e il secchione in questa stagione televisiva. Il ridimensionamento, sempre negato dalla conduttrice, era iniziato già a settembre, quando la d’Urso era tornata in onda con il solo Pomeriggio 5 ( cancellati Domenica Live e Live-Non è la d’Urso). Il tutto giustificato con nuovi impegni eccezionali. L’impegno in prima serata era solo uno: La Pupa e il secchione un programma registrato, e neppure in diretta, che dopo un buon esordio ha portato a casa dati di ascolto non proprio esaltanti, anzi, tutt’altro ( oltre che regalare dal punto di vista dei contenuti, per l’ennesima volta, storie da dimenticare, tra aggressioni e recriminazioni).

Mediaset non rinnova il contratto di Barbara d’Urso? Le ultime news

“Nel futuro di Barbara D’Urso non c’è Mediaset” ha scritto Giuseppe Candela nel suo articolo per Dagospia. E ancora: “ Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione.“

Nell’articolo si ricorda anche che “Dagospia aveva anticipato la chiusura di Domenica Live e Live Non è la D’Urso, avevamo raccontato i progetti della dirigenza per il daytime e l’insoddisfazione per La Pupa e il Secchione Show (non solo per i bassi ascolti ma in primis per la realizzazione del programma).“C’è da dire che nei mesi passati erano state lanciate anche altre indiscrezioni, come l’allontanamento di Federica Panicucci da Mattino 5, che poi non si sono trasformate in realtà. I rumors non sempre si trasformano in certezze e questo è sempre bene tenerlo presente.

Vedremo che cosa succederà, la d’Urso di solito commenta con frecciatine social queste notizie. Aspettiamo un accenno nelle prossime ore, dirà qualcosa? Nel frattempo, stando a quanto si legge nello stesso articolo di Candela, la conduttrice si prepara al trasloco: lo studio di Pomeriggio 5 sarà smantellato nei prossimi giorni e anche lei andrà in onda da quello che qualcuno ha ridefinito lo “sgabuzzino” . Si intende lo studio di Mattino 5 News.