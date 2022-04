Ascolti tv, è boom di ascolti per Don Matteo anche senza Terence Hill ma con Don Massimo

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto del 28 aprile 2022. Il motivo? Tutti vogliono sapere come è andata la puntata di Don Matteo 13 di ieri sera, la prima storica puntata dopo l’addio di Terence Hill. E allora non possiamo che condividere con voi di dati di ascolto della prima serata di ieri che ci rivelano che la quinta puntata di Don Matteo 13 ha vinto la serata, il che era abbastanza scontato. Lo ha fatto con una media superiore ai sei milioni di spettatori.

L’entrata in scena di Raoul Bova, è stata accolta alla fine con grande entusiasmo da parte del pubblico. Molti spettatori erano certamente scettici per questa decisione ma possiamo dire che Raoul Bova, entrato in scena in punta di piedi, ha portato nella serie un prete diverso da quello che don Matteo ha rappresentato per 20 anni e forse anche questa è la chiave di lettura vincente per conquistare il pubblico, anche quello dei giovanissimi che amano la serie. E a quanto pare anche il pubblico ha apprezzato ma vedremo nelle prossime puntate se si reggeranno questi ascolti. Da non sottovalutare che ieri, c’era grande curiosità nell’attesa di conoscere anche le sorti di Don Matteo, con la paura che fosse stato rapito!

Una serata del giovedì sera all’insegna della fiction di rai 1 e non era inatteso; Mediaset ha spostato il programma flop di Enrico Papi al giovedì per cui neppure un minimo di concorrenza dall’Isola dei famosi, che in ogni caso registrava ascolti tre volte più bassi, in spettatori, della fiction di Rai 1.

Gli ascolti del giovedì sera: ecco i dati auditel del 28 aprile 2022

Ottimi numeri per la puntata di Don Matteo 13 in onda ieri sera, la Rai fa praticamente 5 volte, in spettatori, gli ascolti di Canale 5 e anche più. Media di 6.486.000 spettatori pari al 31.1%. Triplica in share gli ascolti disastrosi di Enrico Papi. Su Canale 5 Big Show crolla a 1.502.000 spettatori pari al 9.5% di share.

Su Rai2 Il Professor Cenerentolo ha interessato 729.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 Run All Night – Una notte per sopravvivere ha intrattenuto 1.032.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Judy ha raccolto davanti al video 568.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.093.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.023.000 spettatori con uno share del 6.3%. Testa a testa nella sfida tra talk tra Rete 4 e La7. Su Tv8 l’incontro di Europa League West Ham United – Eintracht Francoforte segna 596.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Riddick ha raccolto 261 .000 spettatori con l’1.3%.