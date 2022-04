Per Don Massimo buona la prima: Raoul Bova convince il pubblico di Don Matteo 13

Saranno i dati di ascolto a decretare il successo delle nuove puntate di Don Matteo 13 ( o l’insuccesso) ma intanto possiamo commentare l’entrata in scena di Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Nessuno potrà mai sostituire il sacerdote che è stato protagonista della serie per oltre 20 anni ed è chiaro che Terence Hill resterà per sempre nel cuore del pubblico che ama questa fiction. Lo sa bene anche Raoul Bova che è entrato in punta di piedi nella serie ma dobbiamo dire, lo ha fatto nel modo giusto. La quinta puntata di Don Matteo 13 andata in onda il 28 aprile 2022, ha visto proprio l’ingresso nelle nuove trame della serie di Don Massimo. Un ingresso tutto sommato studiato bene, molto meglio, di quello che è stato pensato per l’uscita di scena di Terence Hill. Raoul Bova interpreta un personaggio misterioso ma allo stesso tempo, un prete anche più moderno, come era stato annunciato prima che la serie andasse in onda. Il suo punto di forza è anche nella storia del passato. Finalmente diamo un senso al fatto che un prete, possa essere più furbo di un carabiniere. Don Massimo, nell’arma c’è stato per anni, per cui ha alle sue spalle una grandissima esperienza e questo, fa si che le trame non siano particolarmente surreali anzi. L’aiuto di Don Massimo, come si è visto anche nella puntata di Don Matteo in onda ieri sera, può diventare fondamentale, visto che il prete ha dalla sua, un passato di carabiniere. E non un carabiniere qualsiasi, ma un uomo che ha combattuto contro le mafie, che ha passato giorni e giorni in solitaria a dare la caccia ai malavitosi. Insomma un ruolo perfetto per Don Massimo che cerca nella campagna, nella sua amata zappa, le risposte che spesso non trova in chiesa. Perchè si sa, Dio parla anche in altri luoghi, non necessariamente sotto a una croce.

Buona la prima per don Massimo: promosso Raoul Bova

Per il momento quindi in attesa di vedere le restanti puntate di Don Matteo 13, possiamo dire che Raoul Bova ha superato la prova. Lo dimostrano anche i tanti commenti di apprezzamento, anche di chi era più scettico ma si è ricreduto. E sicuramente i commenti sui social, le tante frasi di complimenti, avranno anche fatto piacere a Raoul Bova che ha messo del suo nel personaggio che interpreta nella fiction. “Don Matteo mi mancherà e forse dopo la lettera anche di più.. Don Matteo è una pezzo di storia che porterò sempre nel cuore. Però Don Massimo è una bella scoperta” ha scritto una spettatrice. Ed è forse questo il sentiment, del pubblico che ha comunque apprezzato questa new entry, pur non smettendo di pensare a Don Matteo!

Nelle prossime puntate al fianco di Don Massimo ci sarà il vescovo, interpretato da Magalli, al quale è legato da una profonda amicizia. La coppia funzionerà? Staremo a vedere, per il momento, Raoul Bova decisamente promosso. Nel frattempo c’è anche chi lancia questa ipotesi: “Secondo me don Massimo in realtà si chiama Matteo e per questo non cambieranno nome alla serie…continuerà…giusto il tempo di affezionarsi…“. Non ci resta che attendere!