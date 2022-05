Ascolti tv: boom per il finale di Nero a metà 3, l’Isola stabile non cresce più

Ultimo faccia a faccia al lunedì sera tra Nero a metà 3, che ha sempre vinto nella serata del lunedì, e L’Isola dei famosi 2022. La fiction di Rai 1 con Claudio Amendola, amatissima dal pubblico di Rai 1 saluta il pubblico dopo sei prime serate con ottimi numeri ( nonostante la messa in onda in giorni di festa lunedì di Pasquetta e 25 aprile). Il pubblico ha comunque seguito la serie, premiandola con buoni ascolti. E i numeri ci dicono che anche la sesta e ultima puntata di Nero a metà 3 che ha sfidato il reality di Canale 5, ha portato a casa la vittoria. La puntata del 9 maggio 2022 della serie di Rai 1 è stata vista da 4,8 milioni di spettatori. Arriva il 25% di share per la fiction di Rai 1.

Con questi numeri immaginare anche una quarta stagione di Nero a metà, è più che possibile.

Continua a non brillare questa edizione dell’Isola dei famosi in ascolti, un vero peccato perchè se dovessimo dare un voto al cast, alla narrazione e alla costruzione di tutta la puntata, potremmo tranquillamente dire che si tratta di una delle migliori edizioni viste negli ultimi anni.

Gli ascolti del 9 maggio 2022: ecco i dati auditel della prima serata di ieri

Brilla decisamente il dato di questa sesta e ultima puntata di Nero a metà 3. La fiction con Claudio Amendola, tra le meno pubblicizzate nei programmi della rete, ha fatto il suo. Per intenderci: ascolti decisamente più alti di serie come Noi, di cui si è parlato per mesi in ogni dove. E non troppo diversi dagli ascolti de L’amica geniale, considerata serie evento per la rete. Con 4,8 milioni di spettatori e il 24,8% di share si chiude davvero alla grandissima questa stagione per la fiction di Rai 1 e un cast amatissimo dal pubblico.

Per la puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda ieri sera, media di 2,5 milioni di spettatori con il 18,6 % di share. Non si sale e non si scende: il reality di Canale 5 è ormai stabile. Medaglia d’argento per Ranucci. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.518.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%. Su Italia 1 Fast and Furious 5 ha intrattenuto 1.230.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 941.000 spettatori con il 6% di share.

Su Rai2 Made in Sud non decolla: ieri senza Lorella Boccia programma stabile , con 932.000 spettatori pari al 5.5% di share.

Su La7 la serie Servant of the People ha registrato 345.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 La Maschera di Ferro segna 390.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Il Contadino cerca Moglie – I Protagonisti ha raccolto 239.000 spettatori con l’1.1%.