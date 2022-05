Domenica In Show, le prime anticipazioni di Mara Venier: gli ospiti del 27 maggio

E alla fine Mara Venier ce l’ha fatta ad arrivare sana e salva nello studio di Che tempo che fa nonostante i festeggiamenti dei tifosi del Milan per la vittoria dello scudetto! La conduttrice è stata ospite di Fabio Fazio e ha anche rivelato alcuni dei nomi degli ospiti che ci saranno nella puntata speciale di Domenica IN del 27 maggio 2022 su Rai 1. Sarà una serata di festa per Mara e per tutto il pubblico di Rai 1, dopo una stagione di grande successo per il suo programma. E proprio da Rai 3, la Venier ha anticipato alcuni dei nomi degli ospiti che animeranno lo speciale in prime time. Non ci resta che scoprire chi ci sarà: tantissimi amici di Mara, ovviamente, per una super serata.

Domenica In tutti gli ospiti del 27 maggio 2022 in prima serata: le anticipazioni

“Sì ci sarà questo appuntamento speciale, sono i 30 anni in qualche maniera, l’anno prossimo sono 30 precisi. Venerdì 27 ci sarà Domenica In Show e avrò tanti amici che mi verranno a trovare, a te [Fabio Fabio] manco te invito che tanto lavori e non mi vieni a trovare” ha detto Mara Venier a Fabio Fazio, cercando poi di strappargli anche una promessa. La conduttrice ha detto: “La prossima stagione però devi venire. Guarda dammi la mano e promettimelo. Sarà la quattordicesima edizione condotta da me, batto Pippo Baudo. In diretta vedremo qualcosa della mia prima puntata e mi porterà un regalo Renzo Arbore. Sono felice perché tra la pandemia e tutto il resto non ci vediamo da diverso tempo“. Poi qualche nome degli ospiti che arriveranno nella puntata di Domenica IN show di venerdì sera: Renzo Arbore e Ferzan Ozpetek ad esempio. E poi ci sarà anche Alessia Marcuzzi, grande amica di Mara. E ancora, tra gli altri ospiti di questa puntata speciale di Domenica IN anche Luciana Littizzetto, Gigi D’Alessio, Il Volo, Ornella Vanoni.