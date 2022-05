Ancora un boom di ascolti per Domenica In: il 29 maggio è ancora trionfo per Mara Venier

Domenica prossima andrà in onda l’ultima puntata di una edizione molto fortunata di Domenica IN. Un programma che riesce a fare ancora ottimi ascolti nonostante l’arrivo delle belle giornate e la voglia degli italiani e di tutto il pubblico a casa, di uscire almeno alla domenica pomeriggio, per cercare quella mancata normalità che in due anni di pandemia abbiamo perso. Nonostante questo, c’è chi si incolla ancora davanti alla tv per seguire Domenica In. E il programma condotto da Mara Venier continua a fare molto bene. Ottimi gli ascolti del 29 maggio 2022 con una media vicina al 20% di share sia nella prima che nella seconda parte del programma. Un vero e proprio trionfo per la conduttrice che si prepara a tornare anche domenica prossima e poi da settembre, visto che ha accettato di essere ancora al timone del programma.

Ma vediamo adesso i numeri con i dati del pomeriggio di ieri.

Domenica In continua a brillare: ottimi gli ascolti anche a fine maggio

La puntata si è aperta alla grande con una emozionante intervista a Renato Zero. Tante risate ma anche momenti molto toccanti, come quello dedicato al ricordo di Raffaella Carrà. La prima parte di Domenica In è stata vista da una media di 2.645.000 e 18.8% .

I numeri di Domenica IN restano molto alti anche nella seconda parte. Ieri il programma dopo le 16 è stato visto da più di 2 milioni di spettatori; per la precisione davanti alla tv: 2.319.000 e 18% di share nella seconda parte.

Canale 5 continua ad accontentarsi

Nulla da fare ovviamente per il pomeriggio di Canale 5 con le soap e le repliche di Verissimo. Si parte con Beautiful che si ferma al 12,8% di share e 1,8 milioni di spettatori. Cala anche Una vita che si assesta intorno a 1,6 milioni di spettatori. Verissimo non va oltre il 12% di share ma è un risultato atteso, in onda infatti, ancora una volta alla domenica, le repliche.