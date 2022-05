Monica Vitti, gli amici notarono subito i sintomi della malattia ma il marito l’ha sempre protetta

A quasi tre mesi dalla morte di Monica Vitti sono i suoi amici a parlare della malattia e della protezione che suo marito, Roberto Russo, ha sempre avuto per lei. A Oggi è un altro giorno Nicoletta Ercole e Ricky Tognazzi ricordano il passato di Monica Vitti, quando la malattia ancora non le aveva portato via i ricordi, la memoria. Raccontano dell’amore che la legava a suo marito. Roberto le è rimasto accanto sempre, fino all’ultimo momento. Quando è arrivato il momento di dovere dare la dolorosa notizia della sua morte l’ha chiesto a Walter Veltroni, perché ancora una volta per la sua Monica faceva un passo indietro. L’Alzheimer ha cancellato troppo presto la vita di Monica Vitti, l’ha tolta ai suoi cari e al suo pubblico. La Ercole ricorda l’ultima volta che sono state insieme, un pranzo sulla spiaggia e la corsa come due ragazzine. Gli amici avevano capito che c’era qualcosa che non andava ma non avevano detto niente.

Il ricordo di Monica Vitti e l’amore del marito a Oggi è un altro giorno

Roberto Russo forse non parlerà mai di Monica in tv ma non può mancare l’omaggio di chi lo conosce bene e ha vissuto il loro amore. “Monica il passato lo ha sempre ricordato perfettamente e anche il presente” per questo gli amici più cari hanno capito subito che non stava bene. Sottolineano il coraggio che ha sempre avuto il marito, dal principio alla fine, davvero in salute e malattia. Era un rapporto vero, durato anche quando molti avrebbero mollato. Non li hanno mai visti discutere, se non per una partita a carte.

“Monica aveva capito che Roberto era una persona vera”. Durante la malattia c’è chi ha riportato che Monica Vitti fosse in una clinica svizzera. E’ stata una delle poche volte che suo marito ha voluto chiarire: “Lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi” era il giorno del compleanno della grande Monica Vitti.