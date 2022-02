E’ morta Monica Vitti, il doloroso annuncio di Walter Veltroni

E’ morta Monica Vitti ed è una notizia che ci lascia senza parole perché arriva nei giorni in cui lo spettacolo sta tornando alla vita. Avevamo in parte già perso Monica Vitti 19 anni fa, tenuta lontano dai riflettori, dal suo mondo, dal suo pubblico, dalla malattia. Adesso dobbiamo dire addio ad una delle attrici italiane che ci ha fatto ridere, commuovere, sognare, che ci ha regalato la sua ironia, i sorrisi veri. E’ di Walter Veltroni il messaggio con cui su Twitter ha annunciato la sua morte, la morte di Monica Vitti. “Roberto Russo, il suo compagno di questi anni mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto e rimpianto” e tutti ci uniamo alle sue ultime parole.

A 90 anni ci lascia Monica Vitti

“Un’attrice indimenticabile, era malata da molti anni e da molti anni si era ritirata dalle scene, era meravigliosa, aveva da poco compiuti 90 anni, non dimenticheremo una delle donne più brave, più belle e più talentuose, non la dimenticheremo mai e la ricorderemo sempre con tanto affetto” sono le parole di Antonella Clerici appena ha avuto notizia in diretta della morte di Monica Vitti.

In tutti questi anni a prendersi cura di Monica Vitti c’era Roberto Russo e a noi resta la sua immagine di 20 anni fa. Lei icona di stile senza tempo, lei che ancora oggi è tra i massimi esponenti dei veri anni d’oro del cinema italiani.

Le sue condizioni di salute sono sempre state un mistero, fino a quando nel 2016 è intervenuto il suo compagno a fare chiarezza. Il vero nome di Monica Vitti è Maria Luisa Ceciarelli, nata a Roma il 3 novembre 1931. “È morta Monica Vitti. Un’altra leggenda che ci lascia. Una delle più grandi interpreti del cinema italiano, una donna bellissima” tanti i messaggi come questi che in questi primi minuti già riempiono i social.

