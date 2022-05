Antonella Clerici accoglie Mara Venier nella cucina di E’ sempre mezzogiorno: grande festa

E’ arrivato il momento di congedarsi dal pubblico di rai 1 che ha amato e seguito moltissimo l’ultima edizione di E’ sempre mezzogiorno. E per salutare tutti i telespettatori che hanno riportato la rete ai risultati che non si registravano da anni, Antonella Clerici regalerà insieme a cuochi e maestri di cucina, altre ricette perfette per l’estate ma non solo. Nella puntata del primo giugno 2022, è attesa nella cucina di E’ sempre mezzogiorno una amica speciale della rete ma anche di Antonella Clerici. Domani infatti, sarà ospite di Antonellina, Mara Venier, anche lei al timone di un programma fortissimo nell’ultima stagione televisiva. Immaginiamo che ci sarà da ridere e sorridere insieme alle due conduttrici che sono il volto della Rai, da anni e che sono state tra l’altro, una scommessa vinta da parte del direttore Stefano Coletta che ha puntato moltissimo su entrambe.

E le due conduttrici, da grandi professioniste quali sono, non hanno deluso le aspettative. E’ sempre mezzogiorno è tornato a essere una garanzia, con ottimi numeri nella sua fascia, dopo le disastrose ultime stagioni de La prova del cuoco. Domenica In ha riacceso il pomeriggio della domenica. Insomma Clerici e Venier sono una super coppia, una conferma per Rai 1.

Mara Venier arriva nel bosco di E’ sempre mezzogiorno

Ci sarà quindi modo di fare una bella chiacchierata tra Antonella e Mara Venier che non si vedono in uno studio televisivo da un po’ di tempo. L’appuntamento con una delle ultime puntate di E’ sempre mezzogiorno, che venerdì chiuderà i battenti, è per domani quindi. Come sempre alle 12! E Mara Venier a quanto pare, non sarà la sola super ospite di queste ultime puntate di E’ sempre mezzogiorno, per cui, restate sintonizzati!

A rivelarlo, è il sito DavideMaggio.it che ha appunto anche annunciato il nome di Mara Venier per la puntata del primo giugno!