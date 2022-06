Chiude anche L’eredità con l’arrivederci di Flavio Insinna a data da destinarsi

Ultima puntata il 5 giugno 2022 di un’altra stagione più che fortunata de L’eredità. Il programma di Rai 1 continua a essere leader della sua fascia ma si prenderà una bella pausa. Stando infatti alle ultime notizie relative al palinsesto di Rai 1, a differenza di quanto accaduto in passato, Reazione a catena che andrà in onda da questo lunedì, dovrebbe far compagnia al pubblico della rete non solo nei mesi estivi ma allungarsi anche in autunno. Questo significa che L’Eredità dovrebbe tornare su Rai 1 quando ormai, tutti noi, avremo iniziato a indossare il cappotto!

Ieri Flavio Insinna ha salutato il pubblico che segue sempre molto numero L’eredità con un grazie speciale. Già perchè la parola della ghigliottina, che non è stata indovinata dal campione Federico, era proprio “grazie”. Un Grazie per tutta la squadra che lavora al programma di Rai 1 ma soprattutto al pubblico, che ha reso speciale, anche questa ultima edizione del quiz della rete. Il conduttore ha scherzato: “Grazie anche all’unico spettatore che dirà di non vedere l’eredità”.

I saluti di Flavio Insinna per l’ultima puntata de L’eredità

“Arrivederci e grazie” ha detto Flavio Insinna dando quindi l’arrivederci al pubblico, senza discorsi troppo impegnativi. “Grazie a tutti vi vogliamo bene, grazie famiglia dell’eredità” ha continuato Flavio Insinna. Il conduttore ci ha abituati in passato ad altri saluti ma questa volta, il programma ha chiuso in leggerezza. Quando si tornerà in onda? Come detto in precedenza, la prossima stagione de L’eredità dovrebbe far capolino nella programmazione di rai 1 non prima di ottobre/novembre ma questa scelta sarà ufficializzata probabilmente tra un paio di settimane. Il 28 giugno si presentano a Milano i palinsesti della prossima stagione, e allora, scopriremo maggiori dettagli.