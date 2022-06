Ascolti tv: Rai 1 vince facile, L’Ora debutta con il 12 %, sotto i 2 milioni

Sicuramente molto coraggiosa e anche diversa dalle classiche fiction che raccontano storie di questo genere. Mediaset ha scelto di dare una chiave di lettura diversa a L’Ora-Inchiostro contro piombo, la domanda adesso è: il pubblico avrà apprezzato? Ce lo rivelano i dati di ascolto dell’8 giugno 2022. Nella sfida per gli ascolti tv della prima serata vince Rai 1 con il film Torno indietro e cambio vita, con Raoul Bova protagonista. Niente da fare per la nuova fiction della rete che parte già sotto i 2 milioni di spettatori. L’Ora si ferma al 12%.

La proposta di Canale 5, come detto in precedenza, non è quella della classica fiction che si vede su Mediaset. In chiave moderna, con una ottima regia e una ottima fotografia, la serie ha voluto raccontare alcuni aspetti della storia del giornale. Lo ha fatto con immagini forti, con le musiche giuste al momento giusto e anche con un ottimo cast. Al fianco di grandi professionisti come Santamaria, abbiamo visto attori molto giovani che bucano lo schermo.

Le perplessità però non mancano, in particolare una che riguarda la messa in onda: si può arrivare con un prodotti di buona qualità come questo, a giugno? Perchè non andare in onda prima? Le repliche su Canale 5 non sono mancate e di spazio, in prime time, ce ne era eccome. E’ anche vero che spesso ci si lamenta per le programmazioni estive troppo mosce e piene di repliche, e allora, quando c’è qualcosa di nuovo, bisognerebbe anche impegnarsi a seguirlo. Purtroppo però la sensazione è che per il pubblico, la modernità di questa fiction, legata a certi temi, sia troppa.

Gli ascolti dell’8 giugno 2022: ecco i dati auditel

Torno Indietro e Cambio Vita ha conquistato 2.922.000 spettatori pari al 16.8% di share. Rai 1 vince facile la prima serata.

Su Canale 5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo ha raccolto davanti al video 1.900.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.978.000 spettatori pari ad uno share del 12.7%. Rai 3 sorpassa di pochissimo Canale 5.

Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.086.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 783.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Speciale TGLa7 – Sì o No ha registrato 498.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su Rai2 Tg2 Post – Speciale Referendum 441.000 spettatori pari al 2.4% di share. Nella sfida tra Rai 2 e La7 vince La7.

Su TV8 Quattro Matrimoni ha segnato il 2.3% con 355.000 spettatori mentre sul Nove Un Paese a Dieta ha catturato l’attenzione di 229.000 spettatori (1.3%).