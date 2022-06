Domenica IN è finito ma Mara resta: il meglio di oggi su Rai 1

Sarà un’altra domenica all’insegna di Domenica IN anche quella di oggi, 12 giugno 2022. La scorsa settimana Mara Venier ha salutato il pubblico di Rai 1 congedandosi e dando l’arrivederci a settembre, tra canti, balli e tanta musica. Non si vedeva da due anni una conclusione così festosa, a causa della pandemia che ci ha portato via molte cose belle, come gli abbracci. Oggi, in ogni caso, nonostante i saluti, Domenica IN andrà ancora in onda con una puntata speciale. Nel pomeriggio di Rai 1 infatti vedremo “il meglio di” con una puntata del programma che andrà in onda fino alle 16 circa. Nel corso di questo nuovo appuntamento con Domenica IN, si potranno vedere alcune delle interviste più emozionanti che la conduttrice ha realizzato nell’ultima edizione del programma.

La domenica pomeriggio di Rai 1: che cosa vedremo oggi

Se al mattino avremo dei debutti, come ad esempio Linea Verde Estate o Weekly ( un nuovo programma di Rai 1 per l’estate 2022), nel pomeriggio invece si conferma il ritorno di Domenica In che andrà in onda dalle 14 alle 16 circa. A seguire poi, nel pomeriggio di Rai 1 vedremo altre repliche. Infatti andrà in onda Con il cuore, nel nome i Francesco. La serata evento organizzata per raccogliere fondi, è stata trasmessa su Rai 1 il 10 giugno, con Carlo Conti e tutti i protagonisti dello show. Oggi vedremo quindi la replica che inizierà alle 16,10. Poi ci sarà la classica pausa dedicata al TG1 e si proseguirà dunque dopo le 17. A seguire andranno poi in onda le nuove puntate di Reazione a catena il quiz di Marco Liorni che tanto piace al pubblico della rete che già nella prima settimana ha regalato ascolti pazzeschi.

Non ci resta che augurarvi una buona e serena domenica da passare in compagnia dei programmi che più amate!