Gli ascolti del mattino: Uno Mattina Estate torna a sorridere, testa a testa con Morning News

Primo scontro a distanza tra Rai 1 e Canale 5 con le due proposte dell’estate. Nel mese di giugno infatti, al mattino, Canale 5 schierava ancora il programma amatissimo dal pubblico, Mattino 5 News, andato in ferie venerdì. Il 27 giugno quindi, primo vero scontro estivo per i due programmi: da un lato Uno Mattina Estate e dall’altro Morning News al suo debutto su Canale 5. L’assenza di Federica Panicucci e Francesco Vecchi si è fatta sentire, con il programma che ha perso mediamente 150 mila spettatori ( quasi 200mila nella seconda parte) e qualche punto di share. Prima sfida quindi vinta da Rai 1 per spettatori e in share possiamo dire che ci sia stato un vero e proprio pareggio, vedremo come si andrà avanti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Siamo infatti solo all’inizio!

Gli ascolti del debutto per Morning News: ecco i dati

La prima puntata del programma condotto da Simona Branchetti, che ricalca in tutto e per tutto Mattino 5 Neews, è stata vista da 681.000 con uno share del 17,49% nella prima parte e calo invece nella seconda con una media di 610.000 e il 15,48%. E’ la dimostrazione che in alcuni casi, il programma conta ma contano anche i conduttori e nel caso di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, si sente la differenza, almeno in questo debutto. Il pubblico ha scelto di non sintonizzarsi su Canale 5 anche se i numeri di Morning News, restano più che brillanti e se dovesse essere ancora questa la media, Mediaset potrebbe ritenersi più che soddisfatta.

Uno Mattina Estate torna a vincere: ecco i dati

Potrebbe essere un bel testa a tesa quello dell’estate tra Morning News e Uno Mattina estate, la prima sfida a distanza è stata vinta dal programma di Rai 1 che porta a casa, nella giornata del 27 giugno 2022, un ascolto medio pari a 708.000 con il 16,49% di share. Si vince per un soffio per numero di spettatori ma lo share, con la media della prima e seconda parte del programma di Canale 5, è praticamente identico.