Palinsesti Rai, la prima serata di Rai 1 per l’autunno 2022: cosa vedremo in prime time

Non ci sono grandi novità per quello che riguarda il palinsesto autunnale di Rai 1 per la prossima stagione televisiva. Anche nel 2022 si sperimenterà poco e in prima serata ci sarà ampio spazio per le fiction e i film ( con un interesse maggiore verso il cinema, dovrebbe esserci una serata dedicata proprio ai grandi titoli, come succedeva in passato). Almeno per i mesi autunnali quindi, niente spazio a sperimentazioni, diciamo che tra i titoli nuovi del prime time di Rai 1 per la prossima stagione c’è Go Gianni Go con il ritorno di Gianni Morandi . Non è la prima volta che il cantante va in onda con uno suo show su Rai 1, anzi, ha già dimostrato di essere così bravo da accaparrarsi anche la conduzione del Festival. Una Rai 1 a tutta fiction quindi, non ci resta che scoprire che cosa andrà in onda e quando. Vediamo nel dettaglio il palinsesto di Rai 1 per il prime time.

Palinsesti Rai 1 prima serata: in prime time è un trionfo di fiction

Stando alle ultime notizie arrivate proprio nella giornata di oggi, con la presentazione dei palinsesti Rai, in autunno dovrebbe arrivare Mina Settembre 2 ( non a caso in queste settimane stanno andando in onda le repliche della prima stagione); e poi ancora gli episodi mancanti di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2, Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso, Il Giro del Mondo in 80 Giorni ( che doveva esser trasmessa in precedenza ma è slittata ancora). Si aggiungono i tv movie Non ti pago (commedia di Eduardo De Filippo, anch’essa saltata) e Tutto per mio figlio. Per il momento quindi salta Sopravvissuti, la fiction con Lino Guanciale già slittata a causa del poco interesse del pubblico sulla serie Noi.

Cosa vedremo nel day time di Rai 1

La programmazione di Rai 1 per l’autunno

LUNEDI – Lunedì sera serata di fiction ma ci saranno delle eccezioni, il 12 dicembre 2022 ci sarà l’appuntamento con Sanremo Giovani con Amadeus e il 19 dicembre la serata evento Go Gianni Go con Gianni Morandi.

Una grande festa, nella “sua” Bologna, per celebrare i sessant’ anni di carriera del più inossidabile, energico, coinvolgente, contemporaneo, iconico protagonista della canzone italiana. Gianni Morandi insieme a tutto il meglio della musica e della cultura popolare del nostro paese, per raccontare e interpretare una storia senza eguali, quella di un artista unico legato indissolubilmente alla vita del nostro paese.

MARTEDI – E’ fissata per il 1° novembre la serata benefica con uno speciale de L’Eredità, sempre condotto da Flavio Insinna, dal titolo Speciale Eredità Unicef – Una Sera Insieme.

Una puntata speciale di prima serata dell’Eredità de – dicata all’UNICEF. Flavio Insinna, con concorrenti VIP, performer, incursioni ed esibizioni cantate intratterrà i telespettatori con una serata che si pone come obiet – tivo quello di contribuire alla raccolta fondi. Lo spet – tacolo sarà corredato da storie di bambini e ragazzi che vivono in condizione di disagio. Storie di coraggio e altruismo per sensibilizzare il grande pubblico con uno show di vero intrattenimento.

VENERDI – Il 16 settembre è in programma Mara Venier con Domenica In Show che inaugurerà la nuova edizione di Domenica IN in partenza dal 18 settembre. Dal 30 settembre, invece, torna Carlo Conti con la nuova edizione di Tale e Quale Show.

SABATO – Il sabato sera d’autunno viene inaugurato da Amadeus con Arena ‘60, ‘70, ‘80 e… ‘90, in onda per tre puntate dal 17 settembre. Poi, dall’8 ottobre, Milly Carlucci va in scena con la nuova stagione di Ballando con le Stelle, che terminerà eccezionalmente venerdì 23 dicembre ( dovrebbe avere una puntata in più rispetto alla passata stagione). Nonostante gli impegni per Sanremo 2023, sarà anche quest’anno Amadeus a condurre L’anno che verrà su Rai 1.