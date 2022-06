Palinsesto Rai 1 autunno 2022: il day time dal lunedì alla domenica, cosa vedremo da settembre

Giornata ricca di cose da raccontare e di cose da scoprire per chi ama il piccolo schermo. Oggi a Milano infatti sono stati presentati i palinsesti autunnali della Rai per la stagione tv 2022/2023. E come sempre c’è grande attesa per scoprire che cosa vedremo o che cosa non vedremo su tutte le reti Rai. Per quello che riguarda Rai 1, possiamo dire che il palinsesto autunnale della rete non regala grandissime novità. Ci sono tante conferme, del resto la stagione si è chiusa molto bene per cui era anche chiaro che così sarebbe stato. Rai 1 anche per il 2022-2023 punta molto, soprattutto in prima serata sulle fiction che restano il vero cavallo di battaglia della rete, oltre ai forti programmi del day time, comunque confermati.

Oggi quindi rotti gli indugi con la presentazione ufficiale dei palinsesti e vogliamo raccontarvi quindi tutto quello che vedremo nella prossima stagione televisiva. Iniziamo con il day time di Rai 1 per poi passare anche alla prima serata.

Palinsesti Rai 1, autunno 2022: daytime

LUNEDI/VENERDI – Si riparte il 12 settembre con la programmazione autunnale. Apre alle 9 Unomattina. Seguono Storie Italiane di Eleonora Daniele (alle 9.55) e E’ Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici (alle 11.55) e poi come di consueto il Tg1 delle 13.30. Confermatissima Serena Bortone e il suo Oggi è un altro Giorno (alle 14); immancabile Il Paradiso delle Signore, che torna con la settima stagione (la quinta in onda in daytime, alle 15.55). A seguire Alberto Matano con La Vita in Diretta (alle 17.05). Nessuna novità come avrete capito ! Ricordiamo che nel pre serale andrà in onda Reazione a catena fino al 30 ottobre, a seguire, tornerà Flavio Insinna con L’eredità. L’11 settembre invece previsto il ritorno de I soliti ignoti con Amadeus. Da segnalare dal 18 al 20 novembre lo Zecchino d’Oro (il 18 e il 19 alle 17, la finale il 20 alle 17.30). Dall’11 al 18 dicembre, invece, si rinnova la maratona di Telethon.

Il SABATO di Rai 1 – Si riparte il 17 settembre con Pino Strabioli che torna in onda con Il Caffè di Raiuno, prima di dare la linea a Tiberio Timperi e Monica Setta, con Ingrid Muccitelli, in Unomattina in Famiglia (alle 8.35 dal 17 settembre). A seguire Vira Carbone con Buongiorno Benessere (alle 10.20 dal 17 settembre) e Federico Quaranta che raddoppia con Il Provinciale (alle 11.20 dal 10 settembre, promosso da Rai 2 a Rai 1) e Linea Verde Start e Linea Verde Explora (alle 12 dal 17 settembre), prima di passare il testimone a Marcello Masi e Federica De Denaro con Linea Verde Life (alle 12.20 dal 17 settembre). Novità quindi l’assenza di Daniela Ferolla, che non è stata riconfermata.

Il pomeriggio vedremo Linea Blu con Donatella Bianchi e Fabio Gallo (alle 14 fino al 15 ottobre), Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela (alle 15 dal 17 settembre), A Sua Immagine con Lorena Bianchetti (alle 16) e Italia Sì con Marco Liorni (alle 17 dal 17 settembre e alle 14 dal 19 novembre). Dal 24 dicembre, alle 14, arrivano Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani con Linea Bianca.

La DOMENICA di Rai 1 – Al mattino della domenica vedremo Unomattina in Famiglia (alle 6.30), poi Paesi che Vai… di Livio Leonardi (alle 9.40 dal 2 ottobre) e A Sua Immagine di Lorena Bianchetti (alle 10.30, con all’interno la Santa Messa e l’Angelus di Papa Francesco). A seguire Linea Verde condotto da Beppe Convertini e Peppone (alle 12.20 dal 18 settembre). Dopo il tg, alle 14 la linea passa a Mara Venier e la sua Domenica In, che traina alle 17.20 Francesca Fialdini con Da Noi… A Ruota Libera. Domenica IN e Da noi a ruota libera andranno in onda dal 18 settembre.

Cosa vedremo su Rai 1 in prima serata: il palinsesto autunnale del prime time