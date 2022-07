Ascolti tv, disfatta Italia contro la Francia: davanti alla tv quasi 3 milioni di spettatori

Forse avrebbe meritato un esordio diverso la nazionale di calcio femminile, come anche le stesse giocatrici, subito dopo la partita hanno ammesso. Debuttare contro la Francia certo, non era cosa facile, essendo una delle nazionali più forti di questo europeo. Ma neppure una sconfitta per 5 a 1 è quello che il pubblico si aspettava dall’Italia. Inizia quindi nel peggiore dei modi il torneo per le azzurre che però guardano avanti e sperano, di ottenere due vittorie nelle prossime due partite. A fare il tifo per l’Italia ieri, davanti alla tv, oltre 2,6 milioni di spettatori. Rai 1 vince quindi senza troppe difficoltà la sfida agli ascolti nella serata del 10 luglio 2022, grazie al calcio. Secondo posto sul podio per Canale 5 che con un film, sfiora i 2 milioni di spettatori.

Gli ascolti del 10 luglio 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Medaglia d’oro quindi per Rai 1, nonostante il pessimo esordio per la nazionale azzurra; su Rai1 Francia-Italia valevole per gli Europei di calcio femminile ha conquistato 2.648.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale5 la prima tv di Pane al limone con semi di papavero ha raccolto davanti al video 1.718.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 899.000 spettatori (6%) e 9-1-1 Lone Star 961.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Le Iene presentano – L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni è scelto da 1.011.000 spettatori pari al 9.7%.

Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha incollato 859.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Una festa esagerata totalizza un a.m. di 758.000 spettatori (5.5%). Su La7 Miss Marple ha registrato 308.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia’s Got Talent – Best Of segna 405.000 spettatori (3%). Sul Nove la replica di Only Fun – Comico Show è seguita da 341.000 spettatori (2.5%).