Estate in diretta punta sul gossip dell’estate: Nuccetelli parla di Totti-Blasi

Estate in diretta e Morning News sono gli unici due programmi che in modo diverso stanno cavalcando l’onda del gossip, il gossip più caldo dell’estate. Nella puntata in onda oggi, 19 luglio 2022, Roberta Capua e Gianluca Semprini sono tornati a parlare del divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti e lo hanno fatto con un amico della coppia ( cosa che di certo non piacerà molto alle Blasi, che già nei giorni scorsi si erano augurate che l’ex amico della Mosetti, smettesse di parlare della conduttrice e non solo). A dirla tutta, Alex Nuccetelli, ospite oggi di Estate in diretta, non è che abbia detto poi chissà cosa. Non si è sbilanciato, nonostante le domande giuste dei due conduttori. Ha ribadito concetti che già conoscevamo, tutte cose che ha anche già detto sui social. Insomma se cercava una vetrina, l’ha trovata, peccato però, che non abbia raccontato nulla di speciale o inedito.

Nessun tradimento Totti-Blasi: parla Nuccetelli

Nello studio di Estate in diretta, l’ex marito di Antonella Mosetti ha raccontato: “Io ho finito due storie importanti della mia vita, credo che dopo vent’anni possano accadere tutte le cose. Secondo me non è vero che ci sono terze persone, soprattutto in rapporti di questa importanza bellezza e solidità.”

Come aveva giù detto sui social, ha speso ancora una volta bellissime parole per i due romani, soprattutto per il loro ruolo di genitori. E ha spiegato: “ Loro sono stati due genitori fantastici, da esempio per tanti giovani, che hanno cresciuto i figli nella maniera più genuina del mondo, cercando veramente di fare apparire in loro delle radici di base. Le tentazioni sono tante. Credo che c’è da fare un plauso assoluto a questi due ragazzi così belli e vincenti.” Nuccetelli tra l’altro, aveva anche spiegato suo social, di aver conosciuto Noemi e di sapere di questa storia ma non sa in realtà come stanno le cose. Nello studio di Rai 1 infatti ha fatto notare che le foto pubblicate dalla rivista Chi in realtà non mostravano nulla di eccezionale…

E a proposito del suo rapporto con Francesco Totti ha dichiarato: “Ci sentiamo spessissimo e sempre, sin da single, non è mai stato un uomo di quelli che si è vantato delle sue conoscenze o delle sue cose, è molto riservato”. Insomma chi si aspettava grandi rivelazioni è rimasto sicuramente deluso.