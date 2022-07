Lo abbiamo lasciato commosso nello studio di Rai 1 parlando della grande festa per sua figlia, nel giorno del matrimonio. Lo ritroviamo sui social un po’ abbacchiato ma pronto a tornare il prima possibile in onda. Parliamo di Marcello Cirillo che è tra i protagonisti dell’edizione 2022 di Estate in diretta. Il cantante e musicista, tiene compagnia al pubblico di Rai 1 con la sua voce e con le sue esibizioni ma per qualche giorno, sarà assente dallo studio di Estate in diretta. Come ha raccontato infatti un paio di ore fa sui social, ha preso anche lui il covid. E’ la prima volta, l’aveva scansato per tre anni quasi ma adesso deve fare i conti con questa contagiosissima variante che a quanto pare, non fa sconti a nessuno. Marcello spiega che sta bene, ha avuto qualche linea di febbre, un po’ di raffreddore ma appena sarà guarito, tornerà in tv per fare compagnia al pubblico di Estate in diretta.

Marcello Cirillo assente da Estate in diretta: ha il covid

Sulla sua pagina Twitter, Marcello Cirillo ha scritto: “dopo due anni in cui l’ho scampata, anch’io ho preso il covid, un messaggio alle persone con le quali abbiamo scambiato affettuosità durante il matrimonio di mi figlia Maria Elisa un grande abbraccio virtuale a tutti; per un po’ ci vedremo solo qui sui social! Fatemi compagnia.” Marcello con questo messaggio ha voluto anche avvisare le tante persone con cui è stato in contatto negli ultimi giorni e le persone che hanno festeggiato insieme a lui il matrimonio di sua figlia. Il ritorno alla normalità e alle vecchie abitudini, sta generando un inevitabile aumento di contagi.

“Sto diciamo bene, qualche linea di febbre, volevo tranquillizzare tutte le persone che mi vogliono bene” ha detto Marcello con un video sui social. Presto tornerà di nuovo a cantare su Rai 1!