Ascolti tv d’estate: vince Rai 1 ma Grease fa volare Italia 1 che batte Canale 5

Vola Grease su Italia 1 e batte anche Canale 5: ecco i dati auditel del 9 agosto 2022 per scoprire chi ha vinto la gara agli ascolti tv del prime time

Una serata nella media, una serata d’estate. Gli ascolti non brillano, ma nella serata di ieri, le emozioni sono arrivate anche da Italia 1 che ha deciso di rendere omaggio a Olivia Newton John dopo la sua morte, riproponendo il film Grease in prime time. Ottimi numeri per Italia 1 con oltre 1,6 milioni di spettatori. La vittoria invece, è andata a Rai 1 che nella serata del 9 agosto 2022, vince con una media di 2 milioni di spettatori con Un principe ( quasi ) azzurro. Su Italia 1 cambio di programmazione dell’ultimo momento. Nella serata del 9 agosto infatti era prevista una puntata speciale di Battiti Live con il meglio delle serate dedicate alla musica in Puglia ( puntata speciale che sarà recuperata questa sera). I dati di ascolto hanno dato ragione a Mediaset che ha deciso di fare questa mossa, trasmettendo su Italia 1 il film Grease per rendere omaggio all’indimenticabile Olivia, nei panni di Sandy.

Vediamo quindi i numeri della prima serata di ieri.

Gli ascolti dell’estate: Rai 1 vince, Italia 1 batte Canale 5 con Grease

Vince facile Rai 1 con il film Un Principe (quasi) Azzurro visto ieri da 2.006.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Italia 1 Grease ha catturato l’attenzione di 1.694.000 spettatori (12.7%). Italia 1 conquista quindi la medaglia d’argento.

Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza ha raccolto davanti al video 1.070.000 spettatori pari all’8% di share.

Su Rai2 Un’Ora Sola vi Vorrei ha interessato 797.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video 590.000 spettatori con il 4% nella presentazione, in onda dalle 21.20 alle 21.54, e 575.000 spettatori pari ad uno share del 5% dalle 21.54 alle 23.59. Su Rete4 Controcorrente Speciale totalizza un a.m. di 701.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 In Onda ha registrato 608.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su TV8 Paura in Volo ha segnato il 3% con 403.000 spettatori mentre sul Nove Palermo Milano – Solo Andata ha catturato l’attenzione di 404.000 spettatori (3%).