A Estate in diretta il caso Totti-Noemi Bocchi: da lei al Circeo per vedere la Roma, come reagirà Ilary?

Anche a Estate in diretta si parla di Totti e Noemi: l'ex capitano giallorosso avrebbe visto con lei l'ultima partita della Roma

Estate in diretta fa salotto, si parla anche di gossip nel programma di Rai 1 che presto cederà il testimone ad Alberto Matano, pronto a tornare in onda con La vita in diretta. Ma nell’attesa di rivedere la versione autunnale del programma, Capua e Semprini non possono non parlare del caso dell’estate. Nella puntata di ieri, in particolare, grazie alla “scottante “ testimonianza di Carolina Rey, i due conduttori hanno avuto modo di approfondire la notizia di gossip del giorno. E’ vero o non è vero che Francesco Totti cerca di passare del tempo, senza essere scoperto, con Noemi Bocchi nel resort a San Felice Circeo dove lei sta trascorrendo queste vacanze estive? La conduttrice di Rai 1 sembra essere molto informata, visto che i suoi genitori vivono proprio a San Felice Circeo…Non solo, sembra proprio che la Rey abbia casa di fronte alla villa del mistero, la villa dove Totti e Noemi si incontrerebbero. Carolina, nel corso della puntata di Estate in diretta ha spiegato che quando si parla di queste cose, bisogna stare attenti, soprattutto perchè ci sono i bambini di mezzo, però è anche vero che certe cose accadono e se Totto decide di andare a trovare Noemi, ne paga poi le conseguenze, visto che tutti ne parlano!

Francesco Totti e Noemi Bocchi: incontri non troppo segreti?

Carolina Rey ha spiegato quindi, di parlare con cognizione di causa, avendo lei la casa proprio di fronte alla villa. A quanto pare Totti e Noemi hanno tenuto le finestre aperte visto che la conduttrice di Rai 1 ha avuto modo persino di sentire la voce dell’ex capitano della Roma che commentava proprio l’ultima partita di campionato dei giallorossi. Non ha quindi bisogno di vedere le foto sui giornali la Rey che ribadisce quindi la frequentazione di Totti e Noemi nella villa del Circeo…Più affidabile di così!

Adesso però bisogna capire quale sarà la reazione di Ilary Blasi, in molti dicono che la conduttrice ha deciso di portare con se Isabel per questo motivo. Altri dicono che è molto arrabbiata, lei invece posta foto dalla Croazia mentre si gode le ferie…E c’è anche chi si aspetta, tra qualche settimana, una sua intervista infuocata in tv.