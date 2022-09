Che boom gli ascolti dell’ultima puntata de La dama velata in replica: Guanciale e Leone pazzeschi

Che ascolti pazzeschi per l'ultima puntata de La dama velata in replica su Rai 1: ecco i dati di ascolto del 4 settembre 2022

Chi avrebbe mai pensato che La dama velata sarebbe stata la vera rivelazione dell’estate di Rai 1. Meglio delle serie tv in prima visione, meglio dei film. La fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone, che giù nel 2015 aveva conquistato il pubblico di Rai 1 è tornata e a ha fatto appassionare una grande fetta di pubblico. Basti pensare che ieri, 4 settembre 2022, per l’ultima puntata in replica, c’erano davanti alla tv quasi 3 milioni di spettatori ( numeri che quest’anno alcune fiction tanto pubblicizzate sulla rete, neppure hanno fatto, fiction in prima visione). La dama velata ha davvero fatto il botto con ascolti super che hanno garantito, dopo Mina Settembre che ha fatto anche benissimo con le repliche, ascolti più che buoni alla Rai per la domenica sera. Ieri Rai 1, giusto per snocciolare un dato, ha fatto il doppio di share di Canale 5 che mandava in onda un film in prima visione.

Vediamo tutti i dati per la prima serata di ieri.

Che boom gli ascolti dell’ultima puntata de La dama velata

Medaglia d’oro e primo gradino del podio quindi per Lino Guanciale e Miriam Leone con l’ultima puntata della fiction di cui sono stati protagonisti; su Rai1 La Dama Velata in replica ha conquistato 2.730.000 spettatori pari al 18.8% di share.

Staccate, tutte le altre reti. Su Canale 5 Richard Jewell ha raccolto davanti al video 1.259.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Shark – Il Primo Squalo ha intrattenuto 1.208.000 spettatori con l’8.3% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 874.000 spettatori con il 7.2% di share.

Su Rai2 TG2 Post ha catturato l’attenzione di 500.000 spettatori (3.2%) e Bull di 470.000 (3.1%). Su Rai3 Citta Segrete ha raccolto davanti al video 702.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su La7 Miss Marple ha segnato il 2.5% con 287.000 spettatori. Su Tv8 Sic è la scelta di 351.000 spettatori (2.4%) mentre sul Nove I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo segna il 2.8% con 418.000 spettatori.