Le nuove veline di Striscia sono Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca: una vera sorpresa

Una vera sopresa per tutti: le nuove veline di Striscia la notizia arrivano dai programmi di Maria De Filippi

Arrivano le nuove veline di Striscia la notizia e sono Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, rispettivamente la mora e la bionda. Nell’immaginario di molti le veline di Striscia resteranno per sempre Elisabetta Canalis ed Maddalena Corvaglia ma è passato talmente tanto tempo dai loro stacchetti che hanno anche litigato e non sono più amiche. Questa volta però le veline sono già note, di certo lo è Cosmary Fasanelli, ex ballerina di Amici, ha partecipato all’ultima edizione. La velina bionda, Anastasia Ronca, è una ginnasta ma non è estranea al mondo della tv. Insieme si preparano per il debutto del 27 settembre che vedrà inoltre la conduzione di Alessandro Siani e Luca Argentero.

Striscia la notizia 2022/2023 parte con tante novità

Luca Argentero e Alessandro Siani alla conduzione è già una splendida notizia ma era già nota da tempo. E’ adesso ufficiale anche che le nuove veline sono due ragazze piene di talento. Cosmary ha un nome che difficilmente si dimentica, lei resta a Mediaset dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, una bella opportunità per la ballerina, una vetrina di certo importante, un lavoro che è tra i sogni di tantissime ragazze. Ricordiamo che anche Shaila Gatta, velina del programma dal 2017 fino al 2021 e in coppia con Mikaela Gaza, ha partecipato prima al talent show di Maria De Filippi.

Di certo ricorderete anche Anastasia Ronca, ha partecipato a Colorado e a Temptation Island ma adesso con la nuova avventura televisiva avranno entrambe modo di aggiungere altro. Cosmary ha 22 anni e prima di entrare nella scuola di Canale 5, Amici, ha partecipato anche a Miss Italia. Al talent non è arrivata in finale, si è fermata un passo prima. Tra i dolci dettagli c’è anche una storia d’amore con Alex Wyse, anche lui ex alunno di Amici; tra loro però sembra sia finita e che la nuova velina stia frequentando Nunzio Stancampiano, altro ex ballerino di Amici.

Anche la Ronca ha 22 anni, napoletana, da sempre appassionata di ginnastica artistica. Ha lavorato come modella e fotomodella e tre anni fa era nel cast di Colorado come Miss Colorado, l’anno scorso invece a Temptation Island. Vedremo se riusciranno in coppia a conquistare il pubblico del tg satirico.