Anche Alex e Cosmary si sono lasciati: estate tempo di addii

In questi ultimi giorni vi abbiamo raccontato della fine di molte relazioni di coppie che si sono incontrate nei vari programmi televisivi. Nel mondo di Maria de Filippi in particolare. Due coppie di Uomini e Donne scoppiate e poche ore fa è arrivata anche la notizia della fine della storia d’amore tra Alex e Cosmary, due protagonisti di Amici. La ballerina e il cantante arrivato secondo in questa edizione, si sono conosciuti proprio nella scuola più seguita di Italia. Alex, all’epoca, era ancora fidanzato e aveva deciso di lasciare quella che era la ragazza che lo aspettava fuori, travolto da Cosmary che gli aveva fatto subito battere il cuore. Certo, nella scuola non hanno regalato grandi emozioni ai telespettatori, visto che Alex è sempre stato moto schivo e riservato ma nonostante questo, sono stati sin da subito amatissimi. Sui social infatti, spopolavano le fanbase dedicate al cantante e alla ballerina. Purtroppo però questa storia è finita, come Cosmary ha raccontato poche ore fa sui social.

E’ finita tra Alex e Cosmary

La ballerina, che ha avuto un percorso breve ma intenso nella scuola di Amici 21, ha deciso di raccontare sui social quello che sta succedendo. Ha spiegato che non avrebbe voluto farlo visto che lei è molto riservata ma visto che la storia appunto, è nata in un contesto televisivo, allora era giusto informare tutti di quello che sta succedendo tra lei e Alex. Parlando di rispetto verso tutte le persone che la seguono e che hanno fatto il tifo per lei e per il cantante, Cosmary ha quindi spiegato: “La mia storia con Alex è terminata”. E ancora: “A volte non tutto va come ti aspetti”. La ballerina ha chiesto quindi a tutte le persone che la seguono di avere rispetto per lei e per le sue scelte, per la sua vita privata. Ha anche aggiunto che si concentrerà sul lavoro che è una cosa che la fa star bene e la rende felice.