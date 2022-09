Ascolti tv, niente botto per le repliche di Montalbano ma Rai 1 batte Canale 5

Le repliche del Commissario Montalbano regalano la vittoria a Rai 1 il 14 settembre 2022 ma gli ascolti non sono più quelli di un tempo

Nuovo appuntamento con l‘analisi dei dati auditel relativi agli ascolti della prima serata ( 14 settembre 2022). La Rai ci riprova e per l’ennesima volta manda in onda le repliche del Commissario Montalbano, questa volta con i primi 4 episodi restaurati. Ma ormai il pubblico inizia a essere stanco di questo martellamento e gli ascolti, sono lontani dai numeri record di un tempo. Precisazione: numeri più che buoni visto che Rai 1 ieri ha portato a casa una media vicina ai 3 milioni di spettatori, e con il 18% ha battuto anche Canale 5 con la Champions, vincendo quindi ancora una volta con una replica. Fronte scelte e rispetto per il telespettatore, il fatto che a oggi, 15 settembre, non sia andata in onda una fiction inedita su Rai 1 è parecchio discutibile. Restano scelte è chiaro, anche perchè Montalbano in replica, ha fatto anche di più di fiction come Noi, che avrebbero dovuto essere, in primavera, le serie di punta della rete. Se lato strategico, queste mosse al momento pagano, con un palinsesto leggermente addormentato che si plasma anche alla necessità di continui cambiamenti in vista del voto del 25 ( e con i fatti di cronaca e la morte della regina Elisabetta che ha rivoluzionato tutto) dal punto di vista del coinvolgimento dello spettatore funziona tutto meno. Speriamo che dalla prossima settimana, quando anche Mediaset accenderà la prima serata di Canale 5, si possa vedere qualche novità.

Da segnalare il pareggio tra Tv8 e Rai 2 e La7 che batte Rete 4.

Gli ascolti del prime time: i dati auditel del 14 settembre 2022

Il Commissario Montalbano vince la serata con una media di 2.793.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale5 la partita di Champions League Rangers-Napoli ha incollato davanti al video 2.988.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai3 la nuova stagione di Chi l’ha Visto? parte da 1.600.000 spettatori con il 10.8%

Su Italia1 Cinquanta sfumature di nero ha raccolto 1.053.000 spettatori (6.5%). Su La7 il debutto di Una Giornata Particolare registra 723.000 spettatori pari al 4.4%.

Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 526.000 spettatori (3.8%). Sul Nove Sei giorni sei notti è visto da 400.000 . spettatori (2.5%). Su Tv8 X Factor – Il Meglio delle Audizioni segna 286.000 spettatori (1.8%). Su Rai2 Rai Parlamento – Elezioni Politiche 2022 arriva a 322.000 spettatori (1.8%).