Mattino 5 News da record il 19 settembre prima del funerale della Regina, crolla Pomeriggio 5

Male il pomeriggio di Canale 5, bene il mattino con un nuovo record di Mattino 5 News che informa oltre 1 milione di spettatori prima del funerale

Giornata da dimenticare per Barbara d’Urso che avrebbe dovuto continuare un racconto, quello in diretta da Windsor dopo le 18 di ieri ma che invece ha dato anche spazio alla politica, come previsto, nel suo Pomeriggio 5. Il risultato è un crollo clamoroso: mentre su Rai 1 si sono registrati record stagionali, con La vita in diretta arrivato dopo il Tg1 speciale, su Canale 5 dopo le 15, tutto è cambiato. Numeri non al rialzo ma al ribasso per la rete che non ha approfittato della giornata in cui si poteva fare un buon servizio, raccontando anche in modo diverso quello che stava succedendo a Londra. L’edizione speciale del Tg 5 in onda dopo le 15 ha registrato ascolti più bassi delle classiche fiction che vanno in onda in quella fascia oraria, non riuscendo neppure a superare i 2 milioni di spettatori ( risultato che Uomini e Donne ottiene invece giornalmente). Di conseguenza Barbara d’Urso non solo, non ha avuto nessun traino utile, ma si è ritrovata a gestire una puntata di Pomeriggio 5 con l’intervista al politico di cui a nessuno frega praticamente nulla. Differente invece il risultato di Mattino 5 News che nella giornata di ieri, ha registrato uno dei primi record stagionali. Sicuramente programma gioiello della rete quello di Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Mattino 5 News da record su Canale 5, Pomeriggio 5 floppa

La puntata di Mattino 5 News in onda ieri, prima della lunga diretta di Silvia Toffanin con Verissimo, è stata vista da 1.073.000 spettatori al 24.6% mentre in seconda parte 1.045.000 al 23.5% share. Grandi numeri per Canale 5 al mattino nonostante gli ottimi ascolti di Massimiliano Ossini che ieri ha fatto benissimo con UnoMattina ( 893.000 spettatori al 21.2% di share).

Barbara d’Urso non riesce a fare meglio neppure degli altri giorni. Si porta a 1.404.000 con il 15.6% share mentre in seconda parte 1.411.000 al 14.8% di share. I Saluti 1.144.000 al 11.8% di share. Alberto Matano, partito mezz’ora dopo con La vita in diretta vola a 2.920.000 spettatori medi al 30.4% share.