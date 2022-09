Verissimo al 21% per i funerali della Regina con pioggia di critiche per la Toffanin

Verissimo si ferma al 21% di share per la diretta da Londra con i funerali della regina e per la Toffanin ci sono molte critiche

Era partita nel migliore dei modi Silvia Toffanin ieri, in diretta su Canale 5 con una puntata speciale di Verissimo dedicata alla diretta da Londra con i funerali della Regina Elisabetta. Commossa, emozionata, misurata. Qualcosa però probabilmente non ha funzionato e il fatto che la Toffanin non sia abituata ad andare in onda in diretta, si è notato. Le critiche non sono mancate per la puntata speciale di Verissimo in onda il 19 settembre su Canale 5. Non solo alla conduttrice, va detto. Probabilmente è stata in generale l’idea di Mediaset a non funzionare. Uno dei principali errori è stato quello di indugiare parecchio sulle immagini dallo studio, senza lasciare invece a tutto schermo le storiche immagini in arrivo da Londra. Troppi collegamenti, troppe voci che si sono sovrapposte, quando in molti casi, il silenzio, sarebbe stato d’obbligo. Perchè una cosa è commentare un matrimonio: i look dei vip, chi c’è e chi non c’è, chi sorride e chi no. Altro conto invece è raccontare la storia di una monarca, i suoi 70 anni di Regno, e l’addio a un popolo che l’ha amata moltissimo. E’ mancata in questo senso un po’ di esperienza alla conduttrice ma sarebbe andata meglio se al fianco di Silvia Toffanin ci fosse stato anche un solo esperto di Royal Family pronto a commentare e a chiarire ogni dubbio, oltre che a regalare aneddoti importanti. E invece, Canale 5 ha toppato. Cesara Buonamici, ottima giornalista, non è quella che si può definire una esperta di famiglia reale e Francesco Rutelli ancora meno. Ne è nato quindi un miscuglio che non ha funzionato, almeno dal punto di vista del racconto. Un peccato perchè il potenziale per fare un buon lavoro e rendere anche un ottimo servizio in un giorno che resterà nella storia, c’erano tutte.

Passiamo adesso ai numeri.

Gli ascolti di Verissimo per il funerale della regina Elisabetta II

La puntata speciale di Verissimo che è andata in onda il 19 settembre su Canale 5 dalle 11 alle 15 circa, è stata vista da una media di spettatori pari al 21% di share. Buoni numeri ma la rete è rimasta circa 10 punti indietro rispetto a Rai 1 che nella fascia del mezzogiorno si è portata oltre il 33 % di share.