Tg1 speciale con Monica Maggioni e il day time di Rai 1 da record per l’addio a Elisabetta II

Boom di ascolti su Rai 1 che vola oltre il 33 % di share nel giorno dei funerali della regina Elisabetta II

E’ stata una lunga, lunghissima maratona quella di Monica Maggioni alla guida del TG1 il 19 settembre 2022 nel giorno dell’ultimo addio alla Regina Elisabetta. Lo speciale del TG 1 con la diretta da Londra ha preso il via alle 11, per dare le ultime notizie prima che la funzione religiosa a Westminster Abbey iniziasse ed è andato avanti ( con una piccola pausa per dare spazio alle notizie dall’Italia) fino alle 15. Poi la linea è passata a Oggi è un altro giorno ma Monica Maggioni è tornata nuovamente in diretta con la sua squadra dopo le 16 per continuare fino alle 18 quando ha passato il testimone ad Alberto Matano. Una lunga, lunghissima giornata e va detto che soprattutto nella prima parte, quella del mattino, su Rai 1 non sono mai andate in onda pubblicità. E’ stata molto apprezzata questa scelta anche dal pubblico della rete che sui social ha sottolineato che per le grandi occasioni, Rai 1 sa sempre svolgere un ottimo servizio pubblico. E si vede anche dai numeri: la rete ieri ha viaggiato su una media del 33% al mattino, numeri davvero da record. E nel pomeriggio sono arrivati risultati altrettanto ottimi per Monica Maggioni e tutta la squadra di Rai 1.

Una cronaca molto semplice quella che Monica Maggioni ha scelto, soprattutto per la prima parte dello speciale TG1, con le immagini del funerale della regina. Poche parole e spazio alle immagini in diretta da Londra, che erano più che sufficienti a riempire lo spazio, in una giornata davvero storica per tutto il mondo. Prevista davanti alla tv oltre 4 milioni di persone, numeri da record per un evento di questa portata.

Boom di ascolti per la diretta da Londra su Rai 1

Snocciolando qualche numero: rispetto a lunedì scorso Rai1 prende +814.000 spettatori dalle ore 9 alle 12, +2.035.000 nella 12-15, +1.268.000 nella 15-18. Record in tutte le fasce. Ieri Rai 1 ha portato a casa questo risultato: Speciale #Tg1 dalle 10:30 alle 15 media di 3.383.000 con il 33,54% e dalle 16 alle 18 2.897.000 con una media del 33,03% di share. Canale 5 ferma al 21 % al mattino, scesa poi nel pomeriggio.