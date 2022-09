Domenica In invasa dal cast di Ballando ma non solo: tutti gli ospiti del 25 settembre 2022

Tutto pronto per una nuova puntata di Domenica IN: ecco gli ospiti di oggi 25 settembre 2022

Sarà una puntata scoppiettante quella di Domenica IN di oggi 25 settembre 2022. Mara Venier infatti aprirà le porte del suo studio alla collega Milly Carlucci che dall’8 ottobre tornerà in onda nel sabato sera di Rai 1 con Ballando con le stelle. Nella puntata di oggi quindi, la conduttrice presenterà anche al pubblico di Domenica In e di Rai 1 l’intero cast di questa nuova edizione a pochi giorni dal debutto. Si balla quindi nello studio di Domenica IN ma non solo. Dopo aver dato spazio a Ballando con le stelle, Mara Venier tornerà con le sue interviste faccia a faccia. Tanti anche oggi, gli ospiti.

Domenica in anticipazioni: tutti gli ospiti di oggi 25 settembre



Tra gli ospiti della puntata di Domenica IN di oggi ci sarà anche Luciana Littizzetto, in studio per un’intervista sulla sua carriera e per annunciare la nuova edizione di ‘Che tempo che fa’ che riprende da domenica 9 ottobre, su Rai 3, condotta come sempre da Fabio Fazio.

Elodie racconta la nuova avventura che la vede protagonista del film ‘Ti mangio il cuore’, presentato alla ‘Mostra del Cinema di Venezia’ e uscito nelle sale il 22 settembre. Francesco Gabbani si esibisce in un medley di successi accompagnato in studio dalla sua band.

E po spazio alla promozione delle grandi fiction di Rai 1. Oggi Lino Guanciale svela i segreti del di ‘Sopravvissuti’, la nuova serie di Rai 1 in onda dal 3 ottobre, per la regia di Carmine Elia. Il regista Pupi Avati interviene insieme a Sergio Castellitto per presentare il suo ‘Dante’, in uscita al cinema il 29 settembre. E poi anche questa settimana la musica e l’allegria con Andrea Sannino e Franco Ricciardi si esibiscono cantando “Un giorno eccezionale”, la nuova sigla di Domenica In. Appuntamento come sempre in diretta alle 14 su Rai 1 per una nuova domenica in compagnia di Domenica IN.