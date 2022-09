Si riaccende lo scontro tra Tina e Pinuccia, la Cipollari sbotta: “Cerchi solo visibilità”

Si riaccende lo scontro a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Pinuccia: le accuse dell'opinionista sono durissime

Per i nostalgici degli amati protagonisti del trono over, quello che fu il trono over, la puntata di oggi di Uomini e Donne è stata sicuramente perfetta visto che è stato riproposto, per l’ennesima volta, lo scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia. Che la dama di Vigevano sia ormai vittima del suo personaggio, è cosa palese a tutti, e che Tina perda la testa nei suoi confronti, andando spesso anche oltre, altrettanto. Oggi a Uomini e Donne quindi si è consumato l’ennesimo scontro tra le due. Tina ha perso proprio la testa quando la dama di Vigevano ha chiesto a Maria de Filippi di poter parlare a centro studio con Alessandro perchè aveva delle cose da dirgli, dopo che lui era uscito con la signora Rosetta. Signora che ha tra l’altro, colto subito la palla al balzo, per dire la sua su Pinuccia e raccontare che è una donna cattiva, che ha rovinato la serata di lei e Alessandro, tempestandolo di chiamate. Che lo ha spaventato, che non si mette l’anima in pace e che è anche colpa di Alessandro che non è mai chiaro con lei e che per paura di ferirla, non dice quello che pensa fino in fondo. Un assist perfetto per Tina Cipollari che ha spiegato quello che secondo lei Pinuccia vuole fare. A detta della Cipollari, alla dama di Vigevano, non interesserebbe nulla di Alessandro come persona ma solo la coppia televisiva, è nel suo interesse. Per questo chiederebbe, come ha fatto anche oggi, di poter fare delle esterne e parlerebbe in continuazione di quello che la gente fuori dalla casa pensa di lei e di Alessandro. Ma non avrebbe nessun interesse sentimentale nei confronti del cavaliere salentino.

Le accuse di Tina a Pinuccia

Per l’ennesima volta quindi Pinuccia è finita nel mirino dell’opinionista di Uomini e Donne che l’ha accusata di voler fare le passerelle con i suoi vestiti, di essere contenta solo perchè poi viene riconosciuta per strada e fermata ma di non avere nessun interesse reale nel trovare l’amore, lo dimostrerebbe anche il fatto che tutti i signori arrivati a conoscerla, se ne sono poi scappati a gambe levate. Accuse che Pinuccia ha spedito indietro al mittente.