Ascolti tv, anche al giovedì Imma Tataranni non ha rivali: GF VIP 7 resta indietro

E' ancora Imma Tataranni 2 a vincere la serata: niente da fare per il Grande Fratello VIP 7. Ecco gli ascolti del 29 settembre 2022

Gli ascolti del 29 settembre 2022 vedono il trionfo di Imma Tataranni 2: anche al giovedì sera la fiction di Rai 1 vola con oltre 4 milioni di spettatori e vince facile contro Canale 5. Niente da fare neppure al giovedì sera per il Grande Fratello VIP 7 che tra l’altro, sta prendendo di nuovo una strana deriva. Nonostante il cast di questa edizione, composto da semi sconosciuti che non si stanno risparmiando, regalando chili e quintali di trash ( e i più noti non sono da meno, altrettanto capaci di mettersi in mezzo a delle situazioni imbarazzanti di cui si potrebbe parlare per mesi), per l’ennesima volta Signorini è tornato a fare un mappazzone di cose che non si capiscono ( l’entrata di Adriana Volpe da Ciacci, l’arrivo in studio). Eppure sarebbe bastato focalizzarsi su quanto squallore ci sia stato nei commenti contro Marco Bellavia praticamente bullizzato da tutti i vipponi per giorni, per fare una sola puntata del programma. Con un conduttore capace di gestire situazioni complesse e non di buttare tutto a tarallucci e vino, come succedeva in passato e continua a succedere. La sensibilità a quanto pare dobbiamo avercela solo per storie come quella di Elenoire, tutti gli altri possono anche restare nell’oblio, funzionali solo alle dinamiche che piacciono a chi decide ( nel caso di Marco, la sua storia con Pamela Prati).

Vediamo i dati di ascolto della serata.

Gli ascolti del 29 settembre 2022: ecco i dati auditel

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore vince la serata con una media di 4.257.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.19 – Grande Fratello Vip 7 si ferma a 2.495.000 spettatori pari al 19.5% di share (GF Vip Night: 923.000 – 25.8%, Live: 623.000 – 19.3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.144.000 spettatori con il 7.8% di share. Del Debbio vince la sfida dei talk. Su La7 infatti Piazza Pulita ha registrato 903.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Italia 1 Giuseppe Giacobazzi – Gran Varietà ha intrattenuto 824.000 spettatori con il 4.9% (presentazione di 10 minuti: 972.000 – 4.7%). Su Rai3 Official Secrets – Segreto di Stato ha raccolto davanti al video 711.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%.

Su Rai2 TG2 Post ha interessato 608.000 spettatori pari al 3.1% di share (prima parte: 787.000 – 3.8%, seconda parte: 450.000 – 2.4%) . Su La7 Su Tv8 Spider-Man: Homecoming segna 269.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Maschi Contro Femmine ha raccolto 331 .000 spettatori con l’1.9%. Il Nove vince contro Tv8.