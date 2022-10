Gli ascolti della domenica pomeriggio: risale Domenica In ma vince Amici 22. Ballando aiuta tutti

I casi di giornata a Ballando con le stelle fanno crescere gli ascolti di tutti gli altri programmi di Rai 1 della domenica: ecco i dati del 9 ottobre 2022

Gli ascolti della domenica pomeriggio non sono ancora entusiasmanti nè per Canale 5 nè per Rai 1 ma probabilmente dalle prossime settimane, quando guardando fuori dalla finestra sentiremo profumo di autunno, e non di agosto, allora le cose cambieranno! I dati auditel del pomeriggio del 9 ottobre 2022 ci rivelano una cosa: Ballando con le stelle ha fatto benissimo, non solo agli ascolti del sabato sera di Rai 1 ( Milly Carlucci dopo 15 anni tiene ancora botta e conquista numeri molto buoni per il prime time) ma anche a quelli degli altri programmi. Ha fatto bene anche a Domenica IN, che ha inaugurato il solito talk dedicato al post puntata e persino a Francesca Fialdini con il suo Da noi a ruota libera. Nel programma delle 17,30 di Rai 1 infatti, c’è stata ospite Iva Zanicchi che ha avuto modo di confrontarsi con Selvaggia Lucarelli dopo averla pesantemente offesa in diretta nel teatro di Ballando con le stelle. Il “caso” di giornata, ha quindi fatto crescere gli ascolti di Domenica In e anche quelli di Da noi a ruota libera. Mara Venier ha migliorato rispetto alla passata settimana anche se i numeri non hanno permesso al programma di rai 1, partito tra l’altro alla grande con una intervista a Biagio Antonacci, di battere Amici 22. Il talent di Canale 5 ha registrato ascolti più alti ed è Maria de Filippi a vincere nella fascia che va dalle 14 alle 16,30.

Vediamo quindi tutti i numeri per il pomeriggio di ieri di Canale 5 e Rai 1.

Gli ascolti della domenica pomeriggio: Ballando con le stelle aiuta tutti

2.595.000 e media del 21,4% per la puntata di Amici 22 andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio del 9 ottobre. La prima parte di Domenica IN è stata vista ieri da una media di 2.362.000 con il 18,2%. Prima parte dedicata al talk di Ballando con le stelle e alla lunga intervista con Biagio Antonacci. La seconda parte di Domenica In è stata invece vista da una media di 2.020.000 con il 18,1%.

Non brillano, soprattutto nella seconda parte, gli ascolti di Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin parte con una media del 21.7% e circa 2,2mln di spettatori ma cala nella seconda con il 17.3% e una media di 1,987 milioni di spettatori. Numeri che permettono quindi a Francesca Fialdini di avvicinarsi molto a Canale 5. La puntata di ieri di Da noi a ruota libera è stata vista da 2 milioni di spettatori con il 17.7 % di share.