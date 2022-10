Max Giusti si commuove parlando della sua infanzia e dei figli che stanno diventando grandi

"Io vengo da una famiglia molto semplice" si commuove Max Giusti e poi lo fa di nuovo parlando dei suoi figli

Max Tortora ospite a Oggi è un altro giorno si commuove parlando della sua famiglia. Sposato dal 2009 con Benedetta Bellini, guarda la foto dei suoi figli di 12 e 10 anni la piccolina. “Sono un papà molto scherzoso e non riesco ad essere severo”, si emoziona perché pensa che stanno diventando grandi. “L’altro giorno sono andato a portare una cosa a mio figlio a scuola e parlava… no non va bene” il suo primogenito che sta cambiando voce e modo di parlare e lui sente che stanno crescendo così in fretta. La figlia di Max Giusti ha 10 anni e già pensa che presto, tra qualche anno, potrebbe dire che si è innamorata e lui reagirà male perché preoccupato. La guarda mentre si specchia, l’ha sempre fatto ma il temo passa velocemente e l’infanzia dura poco.

Max Giusti a Oggi è un altro giorno

Si commuove anche ricordando Raffaella Carrà, una volta che lei gli diede un bacio dandogli un consiglio: di non cambiare mai. Non l’ha più rivista ma non dimenticherà mai quella emozione

“Io rispetto tutti i culti ma non credo esista la reincarnazione quindi mi godo questa vita qua, ovvio che non sono scemo e se torno a casa e c’è un problema si risolve ma guardo sempre il bicchiere mezzo pieno” Max Giusti non è il comico che quando torna a casa è triste, lui la vita la vive davvero col sorriso sulle labbra.

Forse perché la sua infanzia è stata semplice come la sua famiglia: “Io vengo da una famiglia molto semplice, per esempio io non sapevo che c’era il centro sperimentale a Roma, che Proietti aveva aperto una scuola di recitazione. Ma sai quelle famiglie che arrivano a Roma… Vivevamo all’inizio in un quartiere che era come una baraccopoli. Io stavo sempre con i miei nonni perché mio padre faceva il metalmeccanico, poi la sera aiutava mia mamma nel loro piccolo negozio di ferramenta”.