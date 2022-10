Ascolti TV: da Verissimo pubblico in fuga col caso Caltagirone, Domenica In resiste contro Amici 22

Verissimo ha visto una grossa fuga di spettatori ieri 16 ottobre: colpa del nuovo spazio su Mark Caltagirone?

Abbiamo già visto in un precedente articolo come sono andati i programmi della prima serata di ieri 16 ottobre 2022, ma che ascolti hanno fatto i talk show pomeridiani di Rai Uno e Canale Cinque? Da alcune settimane, infatti, si è riaccesa la sfida anche nella fascia serate delle due reti tv concorrenti; una sfida che vede fronteggiarsi Mara Venier e Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Francesca Fialdini e a seguire gli immancabili game show di Marco Liorni e Gerry Scotti.

Partiamo dal principio del pomeriggio e dalla sfida fra Domenica In e Amici 22: a fare le cifre più alte è senza alcun ombra di dubbio Maria De Filippi e tutto il carrozzone delle sfide del domenica pomeriggio del talent di Canale Cinque. Ascolti tv pari a 2,5 milioni di spettatori e il 21.6% di share. Il talk di Mara Venier si è aggirato attorno al 17.5% di share e a quasi 2 milioni di spettatori nei suoi tre blocchi. Ma andiamo avanti…

Ascolti TV: da Verissimo pubblico in fuga col caso Caltagirone

La vera notizia legata ai dati d’ascolti del pomeriggio della domenica televisiva è che la gente sembra aver messo nero su bianco di essere stufa di Mark Caltagirone e le mille facezie ed asso legate. A sorpresa, infatti, il secondo blocco di Verissimo dedicato alle dinamiche di Grande Fratello VIP ha visto una fuga generale del pubblico dalla trasmissione di Silvia Toffanin.

Nella prima parte, ha registrato 2 milioni di spettatori pari l 20.9% di share ma nella seconda parte con ospiti Eliana Michelazzo e Sara Manfuso, il talk ha visto ridurre la sua platea a 1,6 milioni di spettatori pari al 15.4% di share. A giovare di questo crollo è Francesca Fialdini: il suo Da Noi… A Ruota Libera mette le quattro frecce e sorpassa Canale Cinque con un 1,7 milioni di spettatori ed un buon 16% di share.

Chiudiamo la nostra analisi sugli ascolti serali del 16 ottobre 2022 parlando anche della situazione game show fra Canale Cinque e Rai Uno. Non è una sorpresa il fatto che a trionfare è ancora una volta Marco Liorni con Reazione a Catena: 4,2 milioni di spettatori e il 26.9% di share. Caduta Libera invece è dovuto andare in onda in replica e i risultati si vedono: 16.1% di share pari a 2,4 milioni di telespettatori. La scelta di risparmiare puntate mandando il quiz di Gerry Scotti in replica nel fine settimana non aiuta di certo la fidelizzazione… Qualcuno avvisi Giancarlo Scheri.