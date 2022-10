Massimiliano Gallo e Antonella Clerici confidano i problemi da genitori

Antonella Clerici e Massimiliano Gallo parlano dei problemi che affrontano con i figli, la conduttrice oggi è arrabbiata con Maelle

Ospite graditissimo a E’ sempre mezzogiorno oggi Massimiliano Gallo promuove il suo avvocato Vincenzo Malinconico, altro gran successo per l’attore che ad Antonella Clerici racconta più che altro della sua vita privata, di sua figlia, del suo ruolo di padre e della differenza tra ieri e oggi. Antonella Clerici apprezza molto, anche lei in televisione racconta spesso di sua figlia e oggi è arrabbiata con Maelle. E’ rimasta a casa, non è andata a scuola e aggiunge: “Non mi fare dire altro che sono molto arrabbiata”. I genitori immagineranno cosa c’è dietro la rabbia della conduttrice, niente di grave, niente che tutte le mamma e i papà non affrontino durante l’adolescenza. “Io ho una figlia adolescente e chiedo a tutti se anche a loro è successo quello che succede a me” e Massimiliano Gallo comprende benissimo, ha una figlia che studia all’università. Giulia ha 20 anni, è ben più grande di Maelle ma l’adolescenza è simile per tutti.

Massimiliano Gallo a E’ sempre mezzogiorno

“Il problema è che noi o almeno io ho cercato di fare l’amico che poi ho sbagliato pure perché noi abbiamo questa paura di essere giudicati dai figli, prima invece c’era il padre e basta, una volta non si discuteva proprio l’autorità paterna, te lo tenevi così com’era” spiega l’attore. E’ ovviamente soddisfatto di sua figlia, studia psicologia e Gallo aggiunge che è riuscito anche ad essere suo amico, è una brava figlia.

Non sempre è semplice, oggi è più complicato fare i genitori, si è più attenti a tante cose e Antonella Clerici ascolta tutto con attenzione. Gran presenza oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, non solo un grande artista sia in teatro che sul set, ma anche una persona vera nel raccontarsi. Ancora una volta E’ sempre mezzogiorno conferma che in cucina c’è la leggerezza che fa bene a tutti ma che non è mai superficialità.