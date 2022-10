Fuori dal coro chiuso per tre mesi: VideoNews e lavoratori contro Mediaset

VideNews contro la decisione di Mediaset di chiudere per tre mesi Fuori dal coro: ecco che cosa sta accadendo

Tra venti giorni Mario Giordano saluterà il pubblico di Rete 4. Fuori dal coro infatti chiude i battenti per una lunga, lunghissima pausa natalizia. Una notizia che da giorni circola sui portali on line e che è stata confermata poche ore fa dallo stesso Mario Giordano che, con un filo di polemica, ha spiegato che Fiori dal coro, tornerà in onda a febbraio. Ovviamente, questa non è solo una pausa natalizia. Una pausa per le feste, vorrebbe dire sospendere il programma a dicembre e farlo tornare a inizio 2023. Chiudere Fuori dal coro dal 15 novembre al 14 febbraio, è cosa ben diversa. Trattasi di una sospensione, non di pausa natalizia. E a farlo notare, sono stati anche i giornalisti di Video News, che non sembrano essere in linea con le decisioni prese da Mediaset. E questa volta, dopo le polemiche che da giorni corrono sui social, hanno deciso di far sentire la loro voce. Lo hanno fatto con un comunicato affidato all’Ansa. Il comitato di redazione di VideoNews ha fatto sapere: “Troviamo sbagliata la decisione di fermare per così lungo tempo programmi che si occupano di fatti politici e sociali in questo momento storico così delicato. In particolare, rileviamo la chiusura di Fuori dal Coro dal 15 novembre al 14 febbraio. La prima conseguenza di questo lungo stop ricade innanzitutto sulle decine di collaboratori e professionisti che rischiano di non lavorare per tre mesi continuativi“

Fuori al coro chiude per tre mesi: e i lavoratori?

Chiudere un programma, significa anche ridimensionare le persone che ci lavorano. Dagli inviati, ai macchinisti, a chi lavora nel backstage, trucco e parrucco, autori, microfonisti. E se qualcuno, viene certamente rimpiazzato e mandato a lavorare in altri programmi, sempre di Mediaset ( anche se va detto che nel periodo natalizio vi è un ridimensionamento generale che porta quindi l’inevitabile diminuzione dei posti di lavoro) altri invece si ritrovano senza lavoro per tre mesi.

Nel comunicato si legge quindi: “Esprimiamo solidarietà ai colleghi e chiediamo che questa decisione sia rivalutata dall’azienda o, in alternativa, che sia garantito il riassorbimento dei giornalisti in altre produzioni Videonews così da minimizzare la perdita economica”.

Quella del Cdr è una presa di posizione netta contro Mediaset: “Non possiamo non notare che solo tre settimane fa, incontrando l’azienda, ci era stato garantito che – nonostante il contesto di crisi economica generale – il budget dei programmi Videonews non sarebbe stato tagliato. Chiediamo quindi risposte all’azienda in vista dell’assemblea di redazione del 4 novembre”.