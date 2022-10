Giulia Salemi commossa dalle parole del padre, si sono ritrovati

Gulia Salemi emozionata ascolta il padre e la sorellina, la sua vita è cambiata anche se il passato non si dimentica

Il tenero saluto della sorellina in video emoziona Giulia Salemi, anche il saluto della nuova compagna di suo padre le rende gli occhi lucidi. Più di tutto sono le parole del papà, che le dice di essere sempre stato orgoglioso di lei e adesso più che mai, che le fanno scendere le lacrime mentre continua a sorridere. E’ il periodo più bello per Giulia Salemi, ha ritrovato suo padre dopo lunghi silenzi, sta costruendo il suo futuro con Pierpaolo Pretelli, ha il lavoro che ha sempre sognato. A Verissimo la Salemi racconta che da piccola era molto diversa rispetto alla Giulia del suo primo GF. “Quella è una parte di me che non c’è più, quando volevo dimostrare agli altri di essere sempre contenta, euforica fino al limite del fastidioso, come se dovessi convincere le persone di qualcosa”.

Giulia Salemi a Verissimo

Da piccola non era socievole, i bambini la escludevano, questo le è sempre pesato tanto: “Io cercavo sempre di comprare le amicizie, cercavo l’approvazione degli altri tramutando me stessa. Io poi ero figlia di genitori separati e non è mai semplice quando vieni messo in mezzo a una guerra”.

A 16 anni ha dovuto scegliere tra la mamma e il papà ma è una cosa assurda: “Quando le mie amiche andavano a ballare io ero presa da pensieri più seri come denunce, tribunali, traslochi. Io soffrivo in silenzio, non volevo risultare un peso”. Per due anni non ha parlato con suo padre, oggi invece sono legatissimi anche se ammette che non è la stessa cosa: “Io non ho potuto godermi mio papà quando avevo il diritto di farlo e adesso non è più la stessa cosa. Quando ero piccola soffrivo perché pensavo di avergli fatto del male – e conclude in lacrime – Ora c’è il lieto fine, mi ha regalato una sorellina”.