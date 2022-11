Miriam Leone a Verissimo svela come ha incontrato suo marito

Miriam Leone racconta di suo marito, del loro incontro, del loro primo anno di matrimonio

Miriam Leone da sempre così riservata e suo marito Paolo Carullo lo è più di lei, non fa parte del mondo dello spettacolo, ma a Verissimo l’attrice ha parlato del loro amore, cosa rara. Ospiti oggi di Silvia Toffanin l’ex Miss Italia Miriam Leone e Giacomo Giannotti, interpreti di Diabolik, che vedremo dal 17 novembre. Entrambi hanno parlato del loro passato, dei sogni realizzati e poi lei ha regalato un po’ delle sue emozioni per il sì detto un anno fa. Da poco la Leone ha festeggiato il primo anniversario, Miriam e Paolo si sono sposati a settembre dello scorso anno e sono ancora emozionati per quel sì che li unirà per sempre. Lei non sognava il matrimonio, non ci pensava, ma tutto è cambiato quando ha conosciuto l’uomo che è poi diventato suo marito. L’incontro a una festa in Toscana, loro due gli unici siciliani presenti ed è stato amore a prima vista.

Miriam Leone a Verissimo

“Abbiamo festeggiato da poco il primo anniversario. La vita è imprevedibile non sentivo l’esigenza di sposarmi, poi ho incontrato mio marito e ho detto: con lui sì” è Paolo che ha cambiato in poco tempo il suo futuro, il suo punto di vista sul matrimonio, la vita in due.

“Lui è siciliano come me, ma ci siamo conosciuti a una festa in Toscana… ho trovato l’unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della nostra Sicilia e da lì siamo finiti sull’altare… quel giorno bellissimo” e solo pensare a quell’incontro la fa sorridere, non può essere stato per caso. “Lui lavora e vive a Milano, quindi mi sono trasferita qui. È una bellissima città, anche se mi manca la mia terra, il mare, la vita semplice che facevo in Sicilia”.

Miriam Leone mostra la fede, ride come una bimba: “La vita è imprevedibile, è proprio la persona che ha fatto la differenza”.