I mondiali non fermano il successo di Don’t Forget the Lyrics: il torneo inizia alla grande, la prima campionessa è Maria Teresa

Don’t Forget the Lyrics è uno dei programmi rivelazione di questa prima parte della stagione televisiva? Decisamente si. Siamo ben lontani certo, dai numeri dell’access prime time delle prime reti ma Gabriele Corsi con il programma dedicato alla musica in onda sul Nove, ha fatto e sta facendo un piccolo miracolo. Innanzi tutto contro il canale diretto competitor del Nove. Tv8 perde ogni sera la sfida contro il Nove e a volte, anche con la metà degli ascolti. Don’t Forget the Lyrics ha conquistato una piccola fetta di pubblico che ama la musica, ama la gara, un po’ di nostalgici di Sarabanda, che su Italia 1 fece la storia in access prime time. Insomma Don’t Forget the Lyrics convince e non è stato fermato neppure dai mondiali. Ieri, nella serata del 21 novembre 2022, con la prima puntata del torneo dei campionissimi, il programma di Gabriele Corsi è cresciuto rispetto alla sua classica media conquistando quasi 800 mila spettatori. Davvero ottimi numeri per questa seconda edizione del programma del Nove che sta piacendo molto al pubblico del Nove.

Il torneo vedrà sfidarsi i più forti campioni di questa edizione. La prima puntata è stata vinta dalla bravissima Maria Teresa, la signora ligure che ha conquistato il pubblico con al sua bravura e con gli aneddoti sul suo pappagallo. Maria Teresa tra l’altro, è arrivata al gioco finale e ha vinto il montepremi di 5000 euro che finisce però nel grande tesoro che sarà conquistato dal campione dei campioni eletto nella puntata di venerdì.

Gli ascolti del 21 novembre 2022: ottimi numeri per Don’t Forget the Lyrics

Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ieri è stato visto da una media di 743.000 spettatori con il 3.4%. Niente da fare per Nicola Savino che resta indietro. Su Tv8 100% Italia ha divertito 512.000 spettatori con il 2.3%