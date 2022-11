Roly Maden e l’uscita infelice su Paola Barale: la show girl lo perdona e spera nel ripescaggio

Paola Barale spera davvero di tornare in pista a Ballando con le stelle e ha perdonato il maestro Roly

In una lunga intervista al Corriere della sera, Paola Barale spiega come si sta preparando per la puntata di Ballando con le stelle dedicata al ripescaggio. Partecipare al programma di Milly Carlucci per lei è stato davvero bellissimo e ci terrebbe molto a rientrare in gioco per questo continua a studiare con il suo maestro, nonostante le incomprensioni che ci sono state subito dopo l’eliminazione dal programma di Rai 1. Il motivo? Qualcuno ha sostenuto che Roly Maden non avesse messo in evidenza le vere qualità di Paola Barale e non avesse “tirato fuori” il suo vero potenziale. E altri hanno anche fatto notare il poco feeling tra maestro e ballerina. Paola Barale lo ha difeso a spada tratta, anche nello studio di Domenica In quando si stava parlando della questione. Roly però aveva fatto notare, forse anche in modo sbagliato, che Paola impara più lentamente. Non si era espresso nel migliore dei modi. Paola Barale però ha una spiegazione: la colpa è dell’italiano, nel senso che il maestro non lo padroneggia bene e non si è espresso nel migliore dei modi. Lo spiega anche in questa intervista al Corriere della sera. “Forse sono un diesel” ha detto la Barale ribadendo che comunque, su di lei, c’erano davvero troppe aspettative e la cosa, l’ha messa probabilmente a disagio.

Pace fatta tra Roly Maden e Paola Barale

“Roly ha avuto un’uscita infelice ma credo dovuta alla sua scarsa padronanza della lingua italiana. C’è chi è lento ad imparare una salsa in tre giorni e chi è lento a imparare una lingua in vent’anni” ha detto la Barale punzecchiando il suo maestro.

E ancora: “Il fatto è che nel ballo mi viene chiesto di avere degli atteggiamenti che sono lontani da me, come l’essere sensuale… sono stata in difficoltà ma siccome le sfide mi piacciono, mi diverto molto. Però, ripeto, sono tutte cose anni luce lontane da me“.

La Barale è davvero concentratissima sulla possibilità di tornare in gara a Ballando, perchè come ha spiegato più volte, questo programma le stava dando moltissimo. “Grazie a “Ballando” ho ritrovato l’entusiasmo di quando ho cominciato a lavorare. Sono entrata in una macchina meravigliosa, capitanata da Milly Carlucci e piena di tanti professionisti. Ammetto che non credevo fosse così faticoso: è come andare dallo psicologo ogni volta, nel tentativo di superare dei paletti interiori che nemmeno immaginavo di avere, io che mi sono sempre descritta come una donna libera. Ho deciso di continuare con la danza anche una volta finito lo show, anche se non sarà la stessa cosa: qui è come se avessi un esame settimanale in cui dare tutto“.