Roly Maden punge Paola Barale: “Più lenta a imparare rispetto agli altri”. Stizzita la vip replica

Roly Maden ha qualcosa da ridire su Paola Barale e lo fa da Domenica IN

Nella puntata di Domenica IN del 13 novembre 2022, c’è stato un ampio spazio dedicato al consueto talk su Ballando con le stelle. E ovviamente non si poteva non parlare dell’eliminazione di Paola Barale, protagonista, insieme ad altri concorrenti, dello spazio insieme a Mara Venier. La Barale si è detta molto dispiaciuta, soprattutto perchè pensa che avrebbe avuto molto altro da dare e invece purtroppo, non ha dimostrato quello che avrebbe voluto. Quasi in lacrime, dispiaciutissima, la Barale ha spiegato che le mancherà proprio tutto il clima che si respira nel programma. Ma c’è ancora la possibilità di tornare in gara, visto che ci sarà il ripescaggio. Certo è che se le premesse sono queste, visto il rapporto con Roly...E vi spieghiamo perchè. Nel talk, Rossella Erra, ha fatto notare che forse è mancato anche un certo feeling con il ballerino, racconta infatti di aver visto Paola Barale ballare con un altro maestro. La Barale ha preso subito le difese del suo insegnante, dicendo che certamente ha fatto il possibile, ma che forse, si poteva fare meglio. Mara Venier ha quindi chiesto di chiamare in diretta il maestro cubano, per capire che cosa pensasse di quanto si stava dicendo nello studio di Rai 1.

E ci si aspettava da Roly una difesa della sua ballerina ma le parole del maestro cubano, non sono sembrate proprio molto positive nei confronti della Barale.

Le parole di Roly su Paola Barale

Il maestro cubano ha spiegato che è dispiaciuto per quello che è successo ma che ha una sua idea del perchè le cose non hanno funzionato. Ha fatto notare che forse Paola Barale, rispetto agli altri concorrenti, avrebbe avuto bisogno di più tempo per dimostrare le sua capacità. “Paola ha bisogno di più tempo per imparare” ha detto Roly. Parole che non sono piaciute a Paola Barale: “Posso dire che io non sono per niente d’accordo”. E a giudicare dalle facce fatte mentre Roly parlava, probabilmente quella mancata intesa, che in molti a casa hanno notato, c’era davvero anche in sala e forse per questo Paola come ballerina, non ha funzionato nel modo giusto.

“Mi assumo le responsabilità e conosco i limiti nel ballo, ma non penso di essere l’unica responsabile” ha detto la Barale.