Ascolti tv, torna a vincere il GF VIP 7. Basta il 22 % per battere Rai 1 che resta indietro

Nella serata del 12 dicembre 2022 il programma più visto è il Grande Fratello VIP 7: ecco i dati auditel del prime time

Nuova sfida al lunedì sera tra Rai 1 e Canale 5: chi ha vinto nella serata del 12 dicembre 2022? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel relativi alla prima serata di ieri. I numeri parlano chiaro: Rai 1 con un palinsesto improvvisato, in attesa che i mondiali finiscano, non riesce a fare grandi numeri. E al lunedì sera, che generalmente è una di quelle serate in cui Rai 1 vince facile contro Canale 5, questa volta, Alfonso Signorini e i suoi vipponi, hanno la meglio! Con 2,8 milioni e il 22,8% di share la puntata di ieri del Grande Fratello VIP 7 si piazza sul gradino più alto del podio. Non era una missione troppo complicata. Per tornare a fare sul serio, per sfide veritiere, dovremo attendere il mese di gennaio, dopo le feste di Natale, quando realmente, avremo dei faccia a faccia con palinsesti definitivi e pubblico fidelizzato. In ogni caso, la vittoria del 12 dicembre per Canale 5 resta e Rai 1 confida nelle due semifinali dei Mondiali di calcio per riprendersi la leadership.

Gli ascolti del 12 dicembre 2022: i dati auditel del prime time

Su Canale 5 – dalle 21.52 all’1.24 – Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.854.000 spettatori pari al 22.8% di share.

Il Campione, film in prima tv è stato visto ieri da 2.365.000 spettatori pari al 13.2%. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.665.000 spettatori pari ad uno share del 9%.

Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Renegades: Commando d’assalto ha intrattenuto 1.191.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 855.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 439.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 la quinta stagione di Gomorra – La Serie segna 539.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Gli Stivali di Babbo Natale ha raccolto 508.000 spettatori con il 2.7%