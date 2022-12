Lorenzo Biagiarelli diserta la finale di Ballando e fa una dedica impetuosa a Selvaggia

Lorenzo Biagiarelli non si presenta alla finale di Ballando con le stelle 2022

I motivi per i quali Lorenzo Biagiarelli abbia deciso di non partecipare alla finale di Ballando con le stelle in onda il 23 dicembre potrebbero essere tanti. Una scelta personale, visto quello che è stato il suo percorso nel programma di Rai 1 o anche una scelta logistica, visto che ieri mattina Lorenzo, è stato protagonista di E’ sempre mezzogiorno, a Milano, con Antonella Clerici ( e forse il lavoro lo ha tenuto impegnato anche nel pomeriggio). Se vorrà lo dirà direttamente lui sui social, ma una cosa è certa. Che questa esperienza per Lorenzo, è stata totalmente da dimenticare, lo ha dimostrato anche il fatto che ieri, sui suoi social, non è comparso un solo messaggio relativo al programma. Non un arrivederci, non un video come spesso capita, non un augurio per gli altri concorrenti. Nulla di nulla. Ha probabilmente seguito la finale di Ballando da casa, mangiandosi il fegato ogni volta in cui vedeva il trattamento riservato alla Lucarelli ( è successo anche a molti spettatori da casa, figuriamoci a una persona che ama Selvaggia). E alla fine, le sole parole di Lorenzo, dopo la finale di Ballando con le stelle, sono state appunto per la sua compagna.

Le parole di Lorenzo Biagiarelli sui social

“Volevo dire solo che domani se volete passare nel nostro locale spazzatura troverete un botto di onestà intellettuale e coraggio perché torna a casa una persona a cui ne avanza sempre tantissimo e non sappiamo più dove metterlo. Selvaggia ti amo sempre di più” ha scritto Lorenzo.

Per il compagno di Selvaggia, quello che doveva essere un simpatico esperimento, una occasione per mostrare il suo talento nel ballo e anche nel canto, si è trasformato in un incubo. Resterà forse una piacevole amicizia con Anastasia e poco più. Un peccato, perchè il ballo, dovrebbe essere il vero motore di questo programma.