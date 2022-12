Ascolti pomeriggio di Natale: Domenica IN natalizia non teme rivali, molto bene Da noi a ruota libera

Ottimi ascolti per Rai 1 nel pomeriggio di Natale con Domenica IN e Da noi a ruota libera

Una domenica sicuramente diversa quella che abbiamo vissuto tutti nel giorno di Natale, visto che, dopo due anni di pandemia e restrizioni, abbiamo finalmente passato le feste con le nostre famiglie o con le persone a noi care. Gli ascolti di Natale, sono stati diversi da quelli del 2020 e del 2021 ed era logico pensare che sarebbe successo. Il 25 dicembre però Rai 1 ha comunque deciso di mandare in onda una puntata di Domenica IN, seppur registrata, per far compagnia a chi è rimasto a casa, nella domenica di Natale e che cerca nella tv, un po’ di serenità. Mara Venier regina quindi del Natale, nel pomeriggio degli italiani, con la puntata speciale, che ha superato il 20% di share. Vediamo i numeri di ieri, con i dati auditel relativi al pomeriggio di Natale.

Ascolti Natale 2022: i dati auditel del pomeriggio

Su Rai1 Domenica In vince grazie all’allegria e alla musica con una media di 1.644.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte, 1.819.000 spettatori con il 20.3% nella seconda parte e 1.828.000 spettatori con il 20% nella terza parte di breve durata (presentazione a 1.652.000 e il 19.2%). Fa molto bene anche Francesca Fialdini. A seguire Da Noi… A Ruota Libera infatti, intrattiene 2.010.000 spettatori con il 18.5%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè a 1.716.000 spettatori (18.9%), Il Volo – Natale a Gerusalemme in replica ( dopo aver fatto boom di ascolti su Canale 5 alla vigilia) è stato visto da 1.014.000 spettatori (11.5%), mentre Christmas at the Palace sigla 933.000 spettatori (9.1%).

Non benissimo i film di Natale nel pomeriggio di Rai 2 a differenza di altre occasioni. Su Rai2 Un Babbo Natale tutto nuovo incolla davanti al video 338.000 spettatori pari al 3.9%, Feste col ladro 378.000 spettatori pari al 4.2% e Sì, lo voglio 431.000 spettatori pari al 4.1%. Fa meglio infatti Italia 1. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 416.000 spettatori (4.7%). A seguire Fred Claus – Un fratello sotto l’albero sigla 711.000 spettatori (8.1%) e Un amico molto speciale 674.000 spettatori (6.8%).

Su Rai3 Tg Regione informa 1.308.000 spettatori (15.1%). A seguire Natale all’improvviso è visto da 583.000 spettatori (6.6%), mentre In cammino. I sentieri dell’anima interessa 422.000 spettatori (4.7%) e Kilimangiaro 888.000 spettatori (8.5%) nella prima parte e 1.273.000 spettatori (11%) nella seconda parte.

Per Natale Rete4 sceglie un grande classico, Via col vento ma non brilla. Ottiene infatti 356.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Il gattopardo totalizza 186.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 Un desiderio sotto il vischio raggiunge 299.000 spettatori (3.5%) e Il Natale di Joy 340.000 spettatori (3.8%).