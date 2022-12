Alla vigilia di Natale ascolti boom per Canale 5 con Il volo da Gerusalemme, Italia 1 segue

E' boom di ascolti su Canale 5 per il concerto del Volo: ecco i dati del 24 dicembre 2022

Una vigilia di Natale su Rai 1 senza film di animazione o cartoni animati. E forse la scelta paga, non in positivo. E’ Canale 5 a portarsi a casa gli ascolti del 24 dicembre 2022 con un eccezionale risultato. Il concerto de Il volo in onda su Canale 5 nella vigilia di Natale porta a casa un super risultato: oltre 3 milioni di spettatori davanti alla tv per seguire il trio con il concerto da Gerusalemme. Assolutamente un ascolto perfetto per Mediaset che si piazza anche sul secondo posto del podio con Italia 1. Quasi 2 milioni di spettatori davanti alla tv per seguire l’ennesima replica di Una poltrona per due. Non convince invece il film Io sono babbo Natale, un peccato perchè la pellicola con Gigi Proietti è davvero un bel film, avrebbe meritato un ascolto diverso.

Ma vediamo nel dettagli gli ascolti della prima serata di Canale 5.

Gli ascolti della vigilia: ecco i dati auditel del 24 dicembre 2022

Vince la serata Canale 5. Su Canale5 Il Volo – Natale a Gerusalemme, dalle 21:31 alle 23:59, ha raccolto davanti al video 3.169.000 spettatori con uno share del 23.6%. Un ottimo risultato per il concerto di Canale 5. Su Italia1 Una poltrona per due ha intrattenuto 1.948.000 spettatori (14.2%).

Io sono Babbo Natale, in onda dalle 21:58 alle 23:46, si ferma a 1.474.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai3 Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo sigla 1.269.000 spettatori con il 9.3%. Su Rai2 Non ti presento i miei in prima tv ha interessato 603.000 spettatori (4.1%).

Su Rete4 Vacanze romane totalizza un a.m. di 370.000 spettatori (2.7%). Su La7 Una Giornata Particolare ha registrato 294.000 spettatori con il 2.1%. Su Tv8 Un Natale regale segna 290.000 spettatori (2%). Sul Nove Freddie Mercury – L’immortale è seguito da 403.000 spettatori (3.4%).