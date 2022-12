Ascolti tv: ottimo Una scomoda Eredità su Rai 1, l’omaggio a Pelè all’11 %

Nella serata del 29 dicembre 2022 vince facile Rai 1 con Una scomoda eredità quasi a 4 milioni di spettatori. Canale 5 propone il film Pelè a poche ore dall'addio al campione

Mediaset cambia all’ultimo momento il palinsesto di Canale 5 per rendere omaggio a Pelè, una scelta saggia. Gli ascolti del 29 dicembre 2022 vanno a Rai 1, che avrebbe comunque vinto anche contro la seconda puntata di Sissi, considerato che il film in replica ha fatto gli stessi ascolti della prima puntata della serie evento. Oggi Sissi-Atto secondo torna comunque in onda, per tutti i fan che seguono con passione la serie che racconta la storia dell’imperatrice d’Austria. Ma torniamo al 29 dicembre: vince Rai 1 con l’ultimo film del ciclo Purchè finisca bene che porta la rete sopra i tre milioni di spettatori. Una scomoda eredità si avvicina a 4 milioni ed è il miglior risultato per i film di questo ciclo. Bene quindi Rai 1 che torna a superare il 20 % di share, dopo un periodo non troppo brillante. Ma si sa, per tornare a parlare seriamente di ascolti, dovremo aspettare la seconda settimana di gennaio, con l’arrivo delle fiction di punta di Rai 1 e con le nuove proposte di Canale 5 ( da C’è posta per te a Fosca Innocenti).

Torniamo quindi ai dati auditel e vediamo che cosa è accaduto nel prime time del 29 dicembre.

Gli ascolti del 29 dicembre 2022: ecco i dati della prima serata

Una Scomoda Eredità va benissimo nel prime time di Rai 1 e si avvicina quasi a 4 milioni di spettatori. Nel dettaglio, il film del ciclo Purchè finisca bene è stato visto ieri da 3.866.000 spettatori pari al 22.6%. Su Canale 5 il film Pelè in omaggio al campione scomparso ha raccolto davanti al video 1.902.000 spettatori pari all’11.5% di share. Ricordiamo che il film in replica, ha preso il posto della seconda puntata di Sissi, che ci aspetta invece stasera su Canale 5.

Su Rai2 Frozen 2 – Il segreto di Arendelle poco sotto il milione, 999.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Will Hunting – Genio Ribelle ha intrattenuto 1.109.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Frozen Planet II – Incanto di Ghiaccio totalizza un a.m. di 669.000 spettatori con il 3.8% di share. Ancora un ottimo risultato per il documentario di Rete 4.

Su Rai3 La vita straordinaria di David Copperfield ha raccolto davanti al video 564.000 spettatori pari ad uno share del 3.2%.Su La7 Bad Company – Protocollo Praga ha registrato 495.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Tutti per 1 – 1 per tutti fa 276.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Falegnami & Filosofi, con Venditti e De Gregori, è stato visto da 295.000 spettatori con l’1.6%.